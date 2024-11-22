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▲中華隊外野手陳傑憲遭到對手觸身球，表情看來十分痛苦。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲綺綺獨自帶兒子到日本，在IG傾吐緊張心情。（圖／綺綺IG）

2024年世界棒球12強賽，中華隊今（22）日在複賽對上美國隊，最終以8：2打敗勁敵美國隊，讓全台灣熱血沸騰。不過在比賽期間，「台灣隊長」陳傑憲因為觸身球提前退場，目前腿部有些瘀腫，仍需要持續觀察，讓球迷相當擔心。而陳傑憲老婆綺綺心繫在日本打球的老公，稍早已經獨自帶著大兒子前往日本，相信很快也可以抵達現場幫受傷的老公加油打氣。陳傑憲在第3局時遭美國投手的觸身球打中腳部，強撐到第5局仍提前退場。他在賽後透露，被打中的當下真的很痛，但因為想要撐到比賽結束，所以起初即使跑壘時腳麻麻的、不太舒服，他仍忍痛留在場上，「但守備時跑動起來發現情況不對勁，最後只能退場。」經過超音波檢查，發現他腳部有瘀腫，中華隊隨隊醫師將持續觀察，陳傑憲本人則表示，目前走路沒有大礙，若是明天狀況允許，他還是會想上場打球。而陳傑憲老婆綺綺為了探班在日本打球的老公，今日一早也帶著兒子從台灣飛到東京探班，還在IG限時動態透露，「自己帶他出國好緊張，希望我們合作愉快」，照片中則看到她一隻手摸著正在吃零食的兒子，雖然言語中有些緊張，不過並沒有把情緒顯露在臉上。抵達東京後，綺綺也笑說，兒子從起飛到降落都在睡覺，「看來很適合帶出門」，唯一的缺點是包車司機忘了她有預訂安全座椅，導致她只能抱著兒子坐車。母子倆抵達東京後，也期待他們能替受傷的陳傑憲加油打氣。事實上，陳傑憲不只好球技掀起球迷討論，他和老婆綺綺的甜蜜感情也相當受關注，2人在2021年步入禮堂，婚後育有2子，一家4口感情非常好，還有不少粉絲發現，綺綺早年是義大犀牛職棒隊「犀睛女孩Rhinos Angels」的成員之一，2017年轉隊加入中信兄弟的「Passion Sisters」。結婚後她便以家庭為主，不過她仍維持當年在啦啦隊時期的亮眼外型。