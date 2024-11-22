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針對本土小牙醫對「波波醫師」連續出招，國際牙醫聯盟理事長林宗億醫師今（22）日回應，出國就讀醫學系符合《醫師法》規定，國外學歷也經嚴格審查，合法合規，呼籲主管機關依法行政，勿朝令夕改。對於偏鄉計畫目標為充實偏鄉牙醫量能，由本土牙醫優先選填，他強調應讓更多符合資格的醫師參與，不要抹黑是護航國外學歷醫師，本土醫不應為自己利益損及偏鄉民眾權益。對於網路流傳波波醫師名單，林宗億痛批「依法出國留學，又不是滔天大罪不應如此被獵巫網路霸凌」，民國112年前至九大區域留學的學生，是依據立法院修訂的《醫師法》合法出國留學，完全符合國家法令，關於學歷採認嚴格審查國外學歷，依教育部訂定「大學辦理國外學歷採認辦法」，反駁本土小牙醫的放水之說，呼籲主管機關依法讓這些學生回國順利應考並實習完畢，政府應以國人健康與福祉為優先考量，不要讓任何團體因自身利益而曲解法令。林宗億強調，多元取材本是現代社會進步國家之選材趨勢，同時包括建築師、律師、會計師等各種師級專業，皆可持擁有符合教育部認可的外國學歷來應考國家考試，此國外學歷認證並非獨厚牙醫。針對本土小牙醫聯盟將上街「反波波遊行」，林宗億說，其訴求有諸多錯誤資訊，澄清偏鄉計畫目標為充實偏鄉牙醫量能，規則十分清楚，就是由本土牙醫師優先選填，絕非小牙醫聯盟所說本土牙醫無法選填。根據衛福部統計，台灣牙醫資源78%集中在六都，目前仍有209個鄉鎮為牙醫缺乏地區，其中55個鄉鎮更是全無牙醫。考量全民健康福祉，完全認同衛服部計畫順序，由本土牙醫開始，也歡迎考量蒼生福祉有志的本土牙醫優先選填，「額滿我們無法選填，我們都甘之如飴」，但請小牙醫聯盟切勿自己不填，同時又不讓偏鄉牙醫量能充實，不應如此罔顧偏鄉地區的國人健康。林宗億表示，《醫師法》已修正通過，自112年後未來將不會再有海歸醫師，小牙醫聯盟請勿引用錯誤資訊恫嚇國人未來將有更多、無限的海歸醫學生，並語重心長地說「我們願貢獻所學，到偏鄉去貢獻給我們所熱愛的台灣社會，小牙醫聯盟切勿犧牲偏鄉國人健康，無視國人健康需求！」。