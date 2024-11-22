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▲《原子少年2》畢業演唱會《FUTURE+》明日即將啟售。（圖／踢帕娛樂提供）

▲《原子少年2》冠軍團小行星，將在畢業演唱會上表演出到首秀。（圖／翻攝愛奇藝）

《原子少年2》團綜第二集將於明日上線，本集由節目組策劃水陸運動會，特邀今年出道的女團ELL&s參與，與少年們同場較勁。對於意外出現的學姐，少年們既緊張又興奮，笑稱：「贏了像欺負學姐，輸了更丟臉！」分組競賽涵蓋水上排球、游泳、肌耐力挑戰等項目，現場笑聲不斷。節目的最後少年們還在泳池帶來濕身版主題曲《最遙遠的男孩》，畫面超養眼，精采程度更勝第一集團綜。而將在12月舉辦的畢業演唱會，明（23）日正式售票，演唱會上將能看到冠軍團以及諾亞方舟出道團的首秀舞台，令人相當期待。明日少年們的畢業演唱會《FUTURE+》將正式開賣，舞台前兩區採全面抽選制，確保粉絲公平進場。本次演唱會連唱兩天，歌單完全不同，少年們透露精心準備了多樣化曲目，誠意十足。此外，少年們力邀自原子出道的學長團VERA、FEniX、Saturnday登台助陣，重現粉絲熱議的「學長合作賽」經典舞台，嘉賓陣容相當吸睛。說起演唱會嘉賓，少年們表示學長們的登場已是滿滿回憶殺，至於導師是否會現身？少年們語帶保留，笑稱：「如果能和導師同台會很榮幸，大家可以多許願！」除了學長助陣以外，本次演唱會也將成為《原子少年2》冠軍團以及諾亞方舟出道團的首秀舞台，將帶來全新出道單曲的表演，令粉絲、觀眾都相當期待！