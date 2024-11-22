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▲關家永（左起）、關繼威、王慶一起受邀參加今年的金馬獎頒獎典禮相關活動，也會在金馬電影大師課向學員們分享拍片的經驗。（圖／記者陳明安攝）

▲關繼威（左一）、關家永（左二）、王慶（右一）在金馬獎記者會上侃侃而談。（圖／記者陳明安攝）

奧斯卡大片《媽的多重宇宙》最佳男配角關繼威、最佳導演關家永以及製片王慶，受邀擔任第61屆金馬獎的頒獎嘉賓，也參與了「金馬電影大師課」的活動。關繼威首度訪台是40年前為《魔宮傳奇》做宣傳，此後不但在台灣拍過電影、演過連續劇，明（23日）他還要頒發最佳男主角獎。他很興奮表示記得小時候來台拍《糊塗妙賊小神偷》，和媽媽一起受邀成為金馬獎觀禮嘉賓，碰到紅透半邊天的當屆影帝周潤發，沒想到等了快40年才終於又受邀參加。關繼威第一次參加金馬獎典禮已經是1985年，而他認為每次來台灣都有種親切感，很期待能再見到以前的一些老朋友。回想當初在金馬獎典禮上遇見周潤發，他說道：「那是我第一次參加大型頒獎典禮，我記得他很好、笑容很燦爛，還跟我說他看過《魔宮傳奇》。」這次他回來不只是重量級的頒獎嘉賓，還要跟「金馬電影大師課」的學員們上課，不好意思說道：「收到邀請，我很意外，因為一直覺得自己好像還沒有資格，可是會跟大家介紹我對於電影的喜愛，同時也可以在上課時變成學生反過來向觀眾、學員們學習一些東西，所以應該會是雙向互動很多的一個過程。」以史蒂芬史匹柏重量級商業鉅片出道，關繼威的演藝路並非一帆風順，曾經過很多年乏人問津的日子，問他如何熬過來，他表示自己是真的很喜歡拍電影， 也享受看電影，以及影迷與他分享觀感的過程，所以他會堅持下去，他也建議大家，越在低潮越要相信自己，還有身旁要有相信你的人。他曾經轉戰幕後，儘管和大家想像的演員生涯不太一樣，卻覺得也許這些不同的人生際遇到最後都會出乎意外讓人走回原本想要達到的目的地。除了關繼威是曾經來台灣拍戲，關家永的母親是台北人，他小時候也來過台灣好幾遍，這回特地帶著5歲的兒子來探訪奶奶的故鄉，也表示一直都很期待能來金馬獎。王慶的父親是台灣人，他透露下禮拜要滿40歲，恰好回到父親生長的地方來慶祝，十分有意義。他們那時再拍《媽的多重宇宙》時，就想著要把片子帶來台灣，因為裡面他們放了一些台灣元素，使得他們這回一起來台，也在「金馬電影大師課」上分享拍攝此片的一些情況，更顯得有意義。有趣的是，王慶透露，他的母親在他拿下奧斯卡時，當然也是很為他高興，卻只是說：「做得不錯。」聽聞這次他受邀出席金馬獎，開心到用中文直呼：「哇！恭喜你！恭喜你！」比他得到奧斯卡更開心。關繼威最後也感謝每個團隊都有幕後英雄，請媒體給翻譯獻上掌聲，顯示出親民又貼心的一面。