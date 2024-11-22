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▲今天首度曝光的50呎遊艇，價值7000多萬元，船艏座椅可變化位置，堪稱遊艇界的「變形金剛」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.22）

「台灣國際遊艇展」將於11月28日至12月1日在高雄啟航，亞果遊艇經銷商「亞歆海洋」今（22）日於亞果高雄愛河灣遊艇碼頭舉辦造價近億新台幣的新船交船典禮活動。今天首度曝光的50呎遊艇，價值7000多萬元，船艏座椅可變化位置，堪稱遊艇界的「變形金剛」；另一台31呎的的六人座海上超跑，價值1千多萬元。今（22）日在高雄舉行新船交船典禮，買家為台中建材商陳福臺。具備醇厚生活美學底蘊的陳福臺是中部豪宅建商之間耳熟能響的義大利精品廚具STOSA和VISMARA 這些娛樂家具的代理商。他指出，三年前輕旅行至安平時，無意中在漁光橋上發現了一座遊艇城。深度了解後，決定和亞果遊艇牽著手，肩負起中台灣的遊艇休閒產業推廣。亞歆海洋董事長陳福臺今年因應亞果遊艇台中港的建置進度，進而延攬梧棲在地實力堅強的專業經理人王楨德及在遊艇業深植近十年的營運副總傅姵俙一起打造一個新團隊「亞歆海洋」。看準中部二代的年輕族群對於遊艇休閒不陌生也喜歡享受自駕感，「亞歆海洋」選定了向來以作工精細、工廠管控嚴格、每一條生產線與每位工人只負責一個型號、堅持一輩子只做好一件事的瑞典品牌Nimbus，鎖定賓客可輕鬆駕馭的這艘31呎六人座海上超跑。亞平遊艇在協助亞歆海洋選購遊艇時，立刻就被來自波蘭的Galeon這個品牌抓住眼球。價值七千多萬的50呎遊艇，除了可輕鬆開啟海灘模式，以油壓控制，全開後寬度可達六米。除了船艏休息區的座椅可變化位置，主甲板還可以直接從廚房延伸外推至戶外的吧檯供應餐酒，堪稱遊艇界的「變形金剛」。明年夏天，包括這艘50呎遊艇及31呎6人座海上超跑，將移泊回亞果台中港碼頭，這個冬天會先在高雄港灣作客，並將於11/28-12/1 遊艇展期間，在駁二碼頭亮相。即日起至下周遊艇展期，下定且完款活動行程者，除享有限量五組優惠價，並加贈甜點界畢卡索大師特製的Pierre Hermé全球限量200盒的聖誕倒數禮盒和聖誕球。