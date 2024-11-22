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世界棒球12強超級循環賽，中華隊今天以8比2擊敗美國隊，不僅拿下睽違21年的對戰首勝，更是國際3大的歷史首勝，賽後中華隊總教練曾豪駒感性發言，「我們一直在寫我們自己的歷史和故事。」並希望繼續往前邁進，「就像人生有無限可能，只有去做了才知道會不會實現。」中華隊上次在成棒賽事擊敗美國是2003年世界盃棒球賽，今天睽違21年取勝，賽後曾豪駒笑說，「因為很久沒贏美國，我們也忘記多久了。」「但今天獲得這場勝利，對於台灣棒球是非常有意義的，也讓全世界球迷認識台灣棒球。我們也知道在跟世界強權比賽，哪怕接近他們一步，我們都想要更進步，提升台灣棒球的文化，讓大家認識我們。」曾豪駒如此說道。這次比賽中華隊主打團隊力量，曾豪駒非常感謝每一位選手和教練彼此相信和信任，「一起走到這裡，我們一直在寫我們自己的歷史和故事，我也希望說，目前還有2步（2場），大家繼續走下去，就像人生有無限可能，只有去做了才知道會不會實現。」