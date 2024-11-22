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2024年世界棒球12強賽中華隊今（22）日以8：2擊敗美國後，23日即將迎來複賽最終戰，對戰世界第一的日本隊。賽後，中華隊總教練曾豪駒被日媒追問誰將擔任對日比賽的先發投手，他笑言：「這問題很困擾。」目前，王牌左投林昱珉被外界普遍看好扛下先發重任。針對台日大戰先發投手安排，曾總表示：「日本隊是世界第一，實力非常堅強，我們希望能和他們打出一場精彩的比賽。至於投手調度，會視戰局進行調整。」面對日媒多次追問對日本先發人選，曾豪駒笑說：「這個問題很困擾我，剛比賽結束需要時間思考。如果有進一步消息，我們會再公佈。」根據日媒推測，林昱珉有極高機率擔任台日大戰先發，理由有二。其一是歷史意義，2013年經典賽中華隊對日本之戰，僅差一個出局數就能擊敗日本，但最終中華隊以1分遭逆日本逆轉吞敗，至今仍是台灣棒球迷心中的遺憾。若林昱珉能在本次比賽帶領中華隊獲勝，不僅將終結日本國際賽的25連勝，也將為台灣棒球寫下歷史新頁。其二，爭取冠軍賽門票的重要性。作為中華隊的王牌左投，林昱珉無疑是爭取勝利的最佳選擇，無論委內瑞拉對美國的比賽結果為何，只要中華隊成功擊敗日本，都能在晉級競爭中占據最有利的位置。委內瑞拉若贏美國、中華隊贏日本：此情境下，委內瑞拉將以3勝0敗直接晉級冠軍賽，而中華隊以2勝1敗穩居第二，成功拿下另一個冠軍賽席位。委內瑞拉若輸美國、中華隊贏日本：中華隊和日本同為2勝1敗，但在「比較對戰優質率」計算中有很高機會力壓日本晉級冠軍賽。