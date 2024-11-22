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謝國安／文化大學大眾傳播系兼任副教授國民黨提出選罷法修正案，基於「票票等值」概念，主張被罷免人的罷免票數要比當初的當選數多，我覺得這方向是對的。拿之前罷樑來看，就知道一件事情：只要不投你的那方同溫層夠厚，那麼你被罷免成功的機率就大。有人說，罷免的民意基礎跟當時投市長的民意基礎不同，不能類比；也有人說，阿就支持你的再出來投你就好，沒出來投就代表不支持或是改變想法。沒錯都有道理，但是很似是而非。首先，民代、縣市長、總統的投票，原本就是「民眾賦予他任期」的投票行為。這個賦予權，是四年一次也好，幾年一次也罷，理論上，他做的好不好，四年後就又得面臨選民考驗。罷免權的設計，雖說是避免首長或民代肆意妄為的某種救濟機制，但它的存在不該是被拿來政治鬥爭的工具。老實說，做得好不好，是主觀的，如果任期內違法濫權，就會被調查吃官司。光是一個被調查，恐怕在首長或民代任內，輿論的壓力、政治的轟炸，就已經吃不消。藍綠白皆然，案例非常多。投票行為是非常複雜的。民眾普遍對政治是冷感的，不見得充滿激情。今天投你的人，不代表真正死忠支持你，有可能是爛蘋果當中挑一個好的，也有可能是另外的候選人投不下去，就投這個人。假設兩年後此人面臨罷免，很多人選擇不投，也是覺得「幹嘛去投票」，或是「罷免不會過」之類的心態。真正去投的，大部分就是「同溫層」。只要同溫層凝聚力夠強，像陳柏惟那種被罷免票數跟當選票數差了四萬票的狀況，恐怕會一再發生。對民主，絕對不是好事。如果是真正被弄到民眾都看不下去，例如當年韓國瑜市長剛選上就去選總統的狀況，罷免同意票可是遠高於他當選票數，被罷掉，沒人會覺得有問題。調高罷免門檻，至少讓罷免同意票高於當選票數，才能真正保障「四年一次」與選民間的約定。至少也能讓罷免不要淪為政治鬥爭工具。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com