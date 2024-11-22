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▲中華隊中繼投手張奕完美完成一局無失分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

2024年第三屆世界12強賽事，中華隊今（22）日以8：2戰勝美國，球隊「鐵牛棚」有效封鎖「山姆大叔」的火力，將戰局帶往我國有利的方向。其中張奕在6局下的好投扮演穩定軍心的角色，將1分領先穩穩守住，下一個半局隊友立刻打下5分大局，鎖定勝利。總計張奕生涯在12強賽上，主投18又2/3局的投球，防禦率仍是完美的0，送出16次三振，堪稱是賽史最佳投手。本屆12強賽，中華隊開賽前最被外界擔心的就是投手戰力，僅有林昱珉一位旅美投手坐鎮，讓人不免有些擔心。但事實證明中華職棒的選手有能力和其他高階聯賽抗衡，這次在臺北大巨蛋進行的B組小組賽，我國5場只丟10分，甚至比日本隊還少，相當驚人。除了先發投手林昱珉、黃子鵬、陳柏清、郭俊麟等人壓得住陣腳之外，中華隊強大的牛棚戰力也值得一書，勝利組牛棚林凱威、陳冠宇和終結者吳俊偉讓人安心；而中繼的張奕、江國豪、莊昕諺、陳冠偉、王志煊「拆彈」能力一流，跨局投球狀態也能維持的不錯，是中華隊屢屢能化解危機的關鍵。張奕上一屆12強是賽會最佳投手，這一次定位從先發轉中繼，依舊表現出色，他這一屆已經出賽4場，投5局僅被敲2安、送出1次保送、狂飆6次三振，沒有丟分，防禦率還是0。總計他生涯12強賽出賽6場，戰績4勝0敗，18又2/3局的投球無失分，送出16次三振，這樣鬼神的成績，將其稱作是12強賽史最佳投手表現也不為過。另外張奕也有「轉運手」名號，因為在他上場之後，球隊戰局似乎都會開始倒向我方。今天在對上美國隊的比賽，也是張奕6局下安全下庄後，7局上中華隊打下5分大局，成為勝負分野。