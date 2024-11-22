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勞發署北分署長謝宜容遭爆職場霸凌，致一名公務員輕生，案件持續延燒，總統賴清德、行政院長卓榮泰親自道歉，勞動部長何佩珊請辭獲准；民進黨立委洪申翰表示，「我都有心理上面愧疚的責任」，卻被同節目的來賓，前綠委沈富雄狠酸，「是因為他輕生了，你們才愧疚」，名嘴歷史哥分享節目截圖，表示「一箭穿心」。洪申翰日前在政論節目《TVBS戰情室》中表示，對於勞動部霸凌命案的發生，但凡聽過此事的人，「我覺得都有一個心理愧疚的責任」；洪表示，自己都有心理上愧疚的責任，遑論他人。然而，沈富雄卻不買單，一句話反嗆，「是因為他輕生了，你們才愧疚嘛！他如果沒死咧？」；歷史哥21日在粉專轉發該對話的截圖，大讚沈富雄「一箭穿心！」；網友們也紛紛留言表示，「狀況就是民進黨集體殺人！現在才來馬後炮！民進黨集體吃案。」、「死刑犯都有『心理上面愧疚的責任』，所以呢？」、「鱷魚的眼淚，讓人看了噁心」、「說錯了吧！死了再多人，民進黨畜生也不會愧疚，是因為炎上了，風向不對了」。