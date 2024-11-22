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中華隊在12強複賽對陣美國的比賽中，外野手陳晨威繳出亮眼表現，敲出關鍵長打，以及在7局上演精彩守備美技，一掃昨日低迷表現陰霾。他在賽後坦言，希望證明自己「沒有那麼糟糕」。回顧昨日對委內瑞拉的比賽，陳晨威在關鍵滿壘打席遭到三振引起爭議。他坦言，「回去看重播是壞球，但命運就交給裁判，這就是天堂跟地獄的差別。」今日比賽，陳晨威在4局揮出直擊全壘打牆的長打，把自信都找回來了，「我想要證明自己沒有那麼糟糕，」陳晨威笑著說，「今天打出去自己心情也比較好一點，大家都想為球隊建功。」7局下，面對美國中心打者，陳晨威上演一記精彩的美技接殺，提升了全隊士氣，他解釋：「他們力量比較大，又是中心打者，所以理論上都會守得比較深。那球沒有猶豫就去追，發現有機會接到。」談及球隊整體氛圍，陳晨威認為得分是關鍵，「打擊積極度滿好，有分數進來就能帶動氣氛，這是得分的重要性。」對於大比分擊敗美國，陳晨威特別興奮，「賽後的歡呼聲特別大聲，因為贏球很開心，今天大家都表現滿好，歡呼聲也比較多次，從預賽到現在，大家氣氛都很嗨。」