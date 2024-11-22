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▲許常德認為謝宜容不承認霸凌同事，定調是自己失言，情緒相當激動。（圖／許常德的地下手記臉書）

勞動部長官疑似霸凌下屬導致悲劇，案件震驚全台，涉嫌職場霸凌的勞發署分署長謝宜容今（22）日在YouTube上傳道歉影片，指出自己悲痛、自責，向輕生的同仁致歉，「我沒有及時發現即給予協助」，也向逝者家屬說「對不起，我沒有保護好你們的孩子」。對於謝宜容的言論，資深音樂人許常德非常不以為然，傻眼怒轟：許常德在臉書發文，指出自己看完謝宜容的道歉影片，結論就是勞動部結構性的官官相護，針對勞動部員工決定走上絕路，許常德認為嫌疑人謝宜容不是唯一的罪人，，他說：許常德補充：網友表示：「從第一句就聽不下去了（解釋不出面原因）」、「更點燃大家的怒火！一點道歉的誠意都沒有」、「這起案件在公務界只是冰山一角，很多人都被上司霸凌過，只是苦無證據或是內部申訴沒用...」這個道歉影片就是個官官相護後的影片竟然可以透過這麼沈浸在自己悲傷的情緒來傳達歉意無效道歉的一把大火來了不知道該先跟家屬道歉嗎這樣的內容是勞動部同意且審查過的影片嗎這種人都不是一個人的是她的上司們一起怠忽職守的真的是一窩虧欠勞工的官們啊有多少申訴無門的案件就知道這個狂潮是海嘯等級的這種官腔霸凌的事誰會忘掉只會引爆更大的怒火受到霸凌的人不要再忍了忍只是讓這些仗勢欺人的人更囂張