勞動部長官疑似霸凌下屬導致悲劇，案件震驚全台，涉嫌職場霸凌的勞發署分署長謝宜容今（22）日在YouTube上傳道歉影片，指出自己悲痛、自責，向輕生的同仁致歉，「我沒有及時發現即給予協助」，也向逝者家屬說「對不起，我沒有保護好你們的孩子」。對於謝宜容的言論，資深音樂人許常德非常不以為然，傻眼怒轟：「就是個官官相護後的影片！」

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許常德在臉書發文，指出自己看完謝宜容的道歉影片，結論就是勞動部結構性的官官相護，「竟然可以透過這麼沈浸在自己悲傷的情緒來傳達歉意，無效道歉的一把大火來了！不知道該先跟家屬道歉嗎？這樣的內容是勞動部同意且審查過的影片嗎？」

針對勞動部員工決定走上絕路，許常德認為嫌疑人謝宜容不是唯一的罪人，「是她的上司們一起怠忽職守的，真的是一窩虧欠勞工的官們啊！有多少申訴無門的案件，就知道這個狂潮是海嘯等級的」，他說：「這種官腔霸凌的事誰會忘掉，只會引爆更大的怒火，受到霸凌的人不要再忍了！忍只是讓這些仗勢欺人的人更囂張！」

許常德補充：「這個道歉的重點，都是在撇清，定義成只是言詞不當，來不及接住墜落的同仁，完全不認跟她有關！」網友表示：「從第一句就聽不下去了（解釋不出面原因）」、「更點燃大家的怒火！一點道歉的誠意都沒有」、「這起案件在公務界只是冰山一角，很多人都被上司霸凌過，只是苦無證據或是內部申訴沒用...」

▲許常德認為謝宜容不承認霸凌同事，定調是自己失言，情緒相當激動。（圖／許常德的地下手記臉書）
▲許常德認為謝宜容不承認霸凌同事，定調是自己失言，情緒相當激動。（圖／許常德的地下手記臉書）
許常德全文：

這個道歉影片

就是個官官相護後的影片

竟然可以透過這麼沈浸在自己悲傷的情緒來傳達歉意

無效道歉的一把大火來了

不知道該先跟家屬道歉嗎

這樣的內容是勞動部同意且審查過的影片嗎

這種人都不是一個人的

是她的上司們一起怠忽職守的

真的是一窩虧欠勞工的官們啊

有多少申訴無門的案件

就知道這個狂潮是海嘯等級的

這種官腔霸凌的事誰會忘掉

只會引爆更大的怒火

受到霸凌的人不要再忍了

忍只是讓這些仗勢欺人的人更囂張

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