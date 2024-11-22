勞動部長官疑似霸凌下屬導致悲劇，案件震驚全台，涉嫌職場霸凌的勞發署分署長謝宜容今（22）日在YouTube上傳道歉影片，指出自己悲痛、自責，向輕生的同仁致歉，「我沒有及時發現即給予協助」，也向逝者家屬說「對不起，我沒有保護好你們的孩子」。對於謝宜容的言論，資深音樂人許常德非常不以為然，傻眼怒轟：「就是個官官相護後的影片！」
許常德在臉書發文，指出自己看完謝宜容的道歉影片，結論就是勞動部結構性的官官相護，「竟然可以透過這麼沈浸在自己悲傷的情緒來傳達歉意，無效道歉的一把大火來了！不知道該先跟家屬道歉嗎？這樣的內容是勞動部同意且審查過的影片嗎？」
針對勞動部員工決定走上絕路，許常德認為嫌疑人謝宜容不是唯一的罪人，「是她的上司們一起怠忽職守的，真的是一窩虧欠勞工的官們啊！有多少申訴無門的案件，就知道這個狂潮是海嘯等級的」，他說：「這種官腔霸凌的事誰會忘掉，只會引爆更大的怒火，受到霸凌的人不要再忍了！忍只是讓這些仗勢欺人的人更囂張！」
許常德補充：「這個道歉的重點，都是在撇清，定義成只是言詞不當，來不及接住墜落的同仁，完全不認跟她有關！」網友表示：「從第一句就聽不下去了（解釋不出面原因）」、「更點燃大家的怒火！一點道歉的誠意都沒有」、「這起案件在公務界只是冰山一角，很多人都被上司霸凌過，只是苦無證據或是內部申訴沒用...」
許常德全文：
這個道歉影片
就是個官官相護後的影片
竟然可以透過這麼沈浸在自己悲傷的情緒來傳達歉意
無效道歉的一把大火來了
不知道該先跟家屬道歉嗎
這樣的內容是勞動部同意且審查過的影片嗎
這種人都不是一個人的
是她的上司們一起怠忽職守的
真的是一窩虧欠勞工的官們啊
有多少申訴無門的案件
就知道這個狂潮是海嘯等級的
這種官腔霸凌的事誰會忘掉
只會引爆更大的怒火
受到霸凌的人不要再忍了
忍只是讓這些仗勢欺人的人更囂張
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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針對勞動部員工決定走上絕路，許常德認為嫌疑人謝宜容不是唯一的罪人，「是她的上司們一起怠忽職守的，真的是一窩虧欠勞工的官們啊！有多少申訴無門的案件，就知道這個狂潮是海嘯等級的」，他說：「這種官腔霸凌的事誰會忘掉，只會引爆更大的怒火，受到霸凌的人不要再忍了！忍只是讓這些仗勢欺人的人更囂張！」
許常德補充：「這個道歉的重點，都是在撇清，定義成只是言詞不當，來不及接住墜落的同仁，完全不認跟她有關！」網友表示：「從第一句就聽不下去了（解釋不出面原因）」、「更點燃大家的怒火！一點道歉的誠意都沒有」、「這起案件在公務界只是冰山一角，很多人都被上司霸凌過，只是苦無證據或是內部申訴沒用...」
許常德全文：
這個道歉影片
就是個官官相護後的影片
竟然可以透過這麼沈浸在自己悲傷的情緒來傳達歉意
無效道歉的一把大火來了
不知道該先跟家屬道歉嗎
這樣的內容是勞動部同意且審查過的影片嗎
這種人都不是一個人的
是她的上司們一起怠忽職守的
真的是一窩虧欠勞工的官們啊
有多少申訴無門的案件
就知道這個狂潮是海嘯等級的
這種官腔霸凌的事誰會忘掉
只會引爆更大的怒火
受到霸凌的人不要再忍了
忍只是讓這些仗勢欺人的人更囂張
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 生命線專線：1995
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