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▲台南市長黃偉哲與日本水戶市長高橋靖簽署「台南市與水戸市促進友好交流協定書」，正式締結為友誼市。(圖／南市府提供)

▲為紀念彼此的友誼，黃偉哲已於昨日簽署公文，未來飛虎將軍廟所在的安南區，將會有一條新設道路命名為「水戶街」，成為兩市締盟的最佳大禮。(圖／南市府提供)

▲水戶市長高橋靖表示11月22日締盟象徵著兩市關係就像夫妻一樣長長久久。(圖／南市府提供)

日本茨城縣水戶市市長高橋靖與議長大津亮一於今(22)日率領該市府會團隊及市民團一行72人到訪台南，並在市民團的見證下，與台南市長黃偉哲簽署「台南市與水戸市促進友好交流協定書」，正式締結為友誼市。黃偉哲表示，未來飛虎將軍廟所在的安南區，將會有一條新設道路命名為「水戶街」，成為兩市締盟的最佳大禮。今天的締結儀式在台南市政府新聞及國際關係處長蘇恩恩處長及民政局長姜淋煌的見證下，兩市未來將攜手推動在歷史、文化、體育等領域的交流合作。黃偉哲表示，台南與水戶市因飛虎將軍廟結緣，兩市學生在體育活動上也有所交流，雙方有著深厚的友誼基礎。黃偉哲指出，今年適逢台南400，兩市今天的締盟不僅是雙方情誼的里程碑，也為台南的城市外交歷史留下重要的一筆，他為了紀念彼此的友誼，已於昨日簽署公文，未來飛虎將軍廟所在的安南區，將會有一條新設道路命名為「水戶街」，成為兩市締盟的最佳大禮。今年第三次到訪台南的高橋靖表示，締盟日期11月22日是日本的「好夫妻之日」，在這日締盟象徵著兩市關係就像夫妻一樣長長久久。他提及今天上午已特地前往飛虎將軍廟參拜水戶市出身的飛虎將軍杉浦茂峰少尉，向神明告知兩市即將締盟，祈求祂庇佑未來的合作更加順利。高橋並承諾他會繼續率領水戶市全力推動兩市交流，像是擴大使用芒果等台南農特產品作為學童營養午餐的食材、與安南區國小進行交流等等，他期待能與黃市長攜手深耕並將成果惠及下一世代。水戶市位於日本茨城縣中部，為茨城縣廳所在地，該市以「水戶黃門」(水戶藩主德川光圀別稱)、三大名園之一「偕樂園」及特產「水戶納豆」聞名。飛虎將軍廟位於台南市安南區，主祀出身日本水戶市的海軍飛官杉浦茂峰少尉，他在二戰末以捨身精神保全當地居民，為感念其犧牲義舉，民眾特地建廟祭祀，這樣的淵源成為台南與水戶的交流橋梁。