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勞動部驚傳嚴重霸凌致員工輕生，勞動部長何佩珊今日請辭獲准，這起霸凌事件被認為是十年前洪仲丘案的翻版，而人民集結上街是否可能撼動賴政府？臺北市議員、新黨副秘書長侯漢廷昨（21）日表示，就算真的有很多人看不下去、想要走上街頭發聲，少了當年的「團體紅利」仍沒有辦法聚集成一股龐大的公民力量。候漢廷認為，「這個年代想要複製十年前洪仲丘案的利用與操作是非常困難的。」背後關鍵原因為當年的團體紅利已不復見，而這個年代的公民團體都會被懷疑是政黨，因此很難再複製十年前的場面。侯漢廷直言，即使現在是血淋淋的霸凌、罪證確鑿的過勞以及血汗，賴也不會有事，頂多掉民調，未來再一波抗中保臺就起死回生了。即使今天真的有很多人看不下去、想要走上街頭發聲，侯漢廷認為在缺少團體的力量下，「這個人數有沒有辦法聚集成一股龐大的力量？我認為沒有。有沒有哪一個政黨或組織能組織起這個力量？我也認為沒有。」侯漢廷舉親身經歷表示，十年前有許多的側翼團體和假公民團體，後來發現這些都是民進黨外圍和倒馬團體，到了凱達格蘭現場，臺上都在喊馬英九下臺。