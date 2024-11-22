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憲法法庭宣判，死刑在適用範圍內合憲，遭質疑實質廢死；國民黨立委吳宗憲重申5點，由廢死大法官造成的爛攤子，甚至讓「用榔頭擊殺女師還性侵」的死刑犯有機會翻盤，呼籲政府必須即刻解決，也號召大眾再12月3日「只有愛如故追思白玫瑰」活動中，為台灣安全挺身而出。吳宗憲今（22）日在臉書發文表示，政府解決不了問題，就解決提出問題的人，然後發動側翼團體、政客不斷曲解法律、攻擊，關於死刑犯恐回歸社會，「我再次重申5點，政府必須即刻解決大法官的爛攤子。」吳宗憲指出，第一，這些死刑犯已收容十幾二十年，如何證明串供、滅證、逃亡之虞，根本無法羈押，押不了只好放人；第二，縱使羈押，期限只有15個月，光送精神鑑定就非常耗時間，審不完只好放人。吳宗憲接續指出，第三，假釋適用的是犯罪「當時」的規定，等於大部分死刑犯15年即可申請假釋，關那麼久了，通常表現良好，一旦申請假釋，沒什麼理由駁回，只好放人。吳宗憲再指出，第四，收容天數可否折抵刑期？人權團體肯定會幫死刑犯主張，一旦改判無期徒刑，就可以申請假釋了，只能放人。吳宗憲最後指出，第五，非常上訴一旦成功，收容人身份轉為被告，在等待普通法院裁定羈押前的空窗期，根本沒有法令依據限制他們的人身自由！「以上就是沒有實務經驗的廢死大法官，不僅沒解決問題，還製造更多問題。」吳宗憲質疑，當廢死大法官想方設法幫殘暴的殺人犯死裡逃生、當司法天平已大大傾斜地保護加害者時，被害者家屬能在法庭為亡魂討公道嗎？「我上周提到的師鐸獎女老師遭性侵、遭榔頭攻擊頭部而喪生，本來5度判死刑，卻因為大法官實質廢死，而全部翻盤」，家屬10年來期盼的公平正義，竟遭廢死派大法官所踐踏。吳宗憲呼籲，12月3日就是女教師10年前被殺害的日子，今年12月3日下午1點到4點，在凱道，將有一場被害家屬及民間團體發起的「只有愛如故追思白玫瑰」活動，「被害遺屬淚未乾，拒絕廢死大法官」，邀請大家一同為被害者發聲，為台灣安全而奮鬥！吳宗憲表示，「我想，並不是只有看到希望我們才能堅持，而是堅持下去我們就能看到希望，請大家一起跟我站出來，為了社會安全不彰向政府抗議！」