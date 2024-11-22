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▲七局台灣靠安打和保送攻佔滿壘，江坤宇一棒掃出中外野清壘長打，岳東華再補上安打，單局5安狂攻下5分，最終幫助中華隊以8：2力克美國。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，七局上滿壘，江坤宇敲出中外野長打清壘，幫助中華隊擴大領先。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽今（22）日「台美大戰」開打，最終中華隊以8：2分數力克美國隊，明日晚間將對上日本隊。而今日比到8局上時，「小可愛」江坤宇遭美國投手觸身球擊中腰部，他當時怒瞪對方表示不滿，但隨後又轉頭向球僮溫柔回應，控管情緒滿分，讓大批網友被圈粉直呼：「有態度的男人！」今日在12強中華隊大戰美國的賽事中，就連轉播賽事的兩位球評都不捨表示，這球有故意投出觸身球的嫌疑，難得看到阿坤有這麼大的情緒反應，所幸江坤宇狀況無大礙。而七局台灣靠安打和保送攻佔滿壘，，岳東華再補上安打，單局5安狂攻下5分，最終幫助中華隊以8：2力克美國，拿下複賽首勝。事後江坤宇受訪，也笑著還原當下狀況，至於是否有想過出現大場面，他笑說：「那時候沒想到這些啦。」對此，有台灣球迷不滿砲轟美國隊，「搞什麼鬼啊，這根本故意的吧，這是國際賽不是大聯盟欸，砸一個隊長不夠還要再砸我們的游擊手是不是，157直朝肚子而去，你是想被動保團體告嗎？我們黃金柯基是你砸得起的嗎？」還有另一名網友在Threads上發文，表示，控管情緒滿分的表現，讓原PO大為讚賞，直呼：「有態度的男人！」許多網友也瞬間被圈粉，紛紛替江坤宇抱不平，「人品真的一級棒，展現給美國人看」、「打肚子真的很誇張」、「運動精神呢」、「這球超過分」、「昨天對上日本隊還一局觸身三個人超級離譜」。