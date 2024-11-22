我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國一間佛寺被人發現用遺體進行冥想活動和其他宗教儀式，遭民眾檢舉，結果警方在佛寺查獲12具屍體，其中還有4具屍體腐爛到一半，研判死亡時間不長。根據《泰國世界日報》報導，此事件發生在甘烹碧府卡努瓦拉叻武里縣（Khanu Woralaksaburi District,Kamphaeng Phet）的一座佛寺。當地人指出，這座佛寺的僧人向當地孩童傳授「千里眼」和「順風耳」的技能，甚至利用遺體進行冥想和宗教活動。當地民眾對這一系列的奇異活動產生懷疑，於是向有關當局舉報。當地警方接報後，警方鑒證小組人員於前天（20日）早上到佛寺調查，在現場發現了17座墳墓，於是對墳墓進行挖掘。截至當天傍晚6點，警方一共挖掘出12具遺體，其中有4具還未完全腐爛，其餘8具只剩骸骨。其中的一具遺體是於55天前由家屬運往佛寺，棺材內的遺體上灑滿了鹽，上面也覆蓋著芭蕉葉，以免遺體快速腐爛，這些措施是為了讓佛寺有更長的時間來對屍體進行冥想和宗教活動。警方說，雖然每具遺體都有家屬轉交給佛寺的同意書，但警方對此仍持懷疑態度，於是開始對遺體進行脫氧核醣核酸（DNA）檢測查明死者身份，讓家屬領回遺體並火化。甘烹碧府副警總長阿奈表示，目前已收到案件的初步報告，這些經家屬同意的遺體，都供佛寺在遺體前進行冥想活動。他強調，若發現佛寺非法轉移或藏匿遺體，將依法追究責任。