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▲競速溜冰賽事分為幼童組、國小組、國中組、公開組及教師組等，合計30個組別。（圖／屏東縣府提供）

113年屏東縣長盃溜冰錦標賽今（22）日上午於屏東國際滑輪溜冰場舉行盛大開幕。11月22至24日一連三天在潮州國際滑輪溜冰場進行，吸引近730名選手參賽。競速溜冰賽事分為幼童組、國小組、國中組、公開組及教師組外，更特別設置特殊教育國小組及特殊教育國中組，合計30個組別；直排輪曲棍球則劃分為國小組、國中組及公開組，各路好手摩拳擦掌、全力以赴。滑輪溜冰長期以來是臺灣的強項運動，屏東縣更是這項運動的重要推手。屏東縣打造亞洲唯二符合國際最新標準的屏東國際滑輪溜冰場，並建構系統化的訓練體系，孕育了無數優秀選手。今年杭州亞運中，屏東子弟黃玉霖助中華隊奪下3000公尺接力金牌；李孟竹與劉懿萱則在1000公尺爭先賽中包辦金銀，展現驚人實力為臺灣爭光。縣府除了推動滑輪溜冰運動，亦積極爭取大型賽事主辦權。今年舉辦的2024全民運動會中，屏東縣選手在滑輪溜冰項目勇奪9金5銀2銅，金牌數高居全國第一，成為賽場最大贏家。其中，李孟竹於女子組10000公尺淘汰賽刷新大會紀錄；男子組競速溜冰200公尺計時賽的郭立揚成功連霸，再次證明屏東縣在滑輪溜冰運動的卓越實力與深厚底蘊。