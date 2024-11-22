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賴清德上任半年，用人連續出包，今年賴的兩大嫡系包括前行政院發言人陳宗彥、前交通部長李孟諺接連出事，至今日勞動部長何佩珊請辭，外界質疑賴清德用人有很大問題？資深媒體評論人郭正亮指出關鍵原因可能是賴的圈子太小，且用的都是政界的人，難免牽扯利益關係。郭正亮昨（21）日上政論節目表示：「賴的兩隻燕子（指陳、李）飛走後，坦白講，其他人不一定是他的人，有的是派系、新潮流的人，我認為很多人他根本也不熟。」郭正亮進一步指出因為賴清德圈子小，認識的人不夠多，所以靠介紹入閣的很多，賴自己可能也不熟，但很重視忠誠度，例如「現任交通部長陳世凱」。對於外界質疑賴清德識人不明，郭正亮說，賴清德透過管道推進來的人都是政界的，這樣比較容易有利益方面的東西，跟前總統蔡英文相比，郭正亮認為，「雖然蔡英文圈子也不大，但她認識不少上流社會的人，像張忠謀、李遠哲，這些比較上層社會的人會幫她推薦、先考核。」