MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）第2日，許多韓星走上紅毯，因為《Penthouse上流戰爭》而廣為人知的李智雅，受邀擔任頒獎人，稍早她現身紅毯，一襲黑色禮服相當優雅，然而鏡頭拉近拍向她的臉時，卻讓人差點認不出！在接受訪問時，她也有點口齒不清，還數度遮掩嘴巴部分。
李智雅為倒數第2個走上紅毯的頒獎人，她分享了自己今年最喜歡聽的KPOP歌曲，就是BLACKPINK成員Rosé和火星人布魯諾合作的英文單曲〈APT.〉，至於被問到明年的活動計畫，她則表示還是祕密，只透露正在努力準備，希望能展現自己的各方面給觀眾，希望大家多多期待。
然而李智雅無論是五官還是講話的語氣，都和過去有點不同，甚至讓人差點認不出是她本人，尤其是嘴唇部分比以往豐厚了些，加上她發言時又數度遮住嘴巴，不免讓人懷疑她「進廠維修」了一番。不過不可否認46歲的李智雅美貌依舊，尤其是皮膚看起來狀態絕佳，說是女團成員也不為過。
MAMA第2日頒獎嘉賓包括孔明、郭東延、金敏荷、羅PD、邊佑錫、徐仁國、薛仁雅、安宰賢、李智雅、曺柔理、崔顯旭、洪真慶，表演嘉賓則一共有9組、還有藝人間的合作舞台也讓人期待。
🔴MAMA直播資訊這裡看：
典禮日期：2024年11月21日（星期四）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00）
舉行地點：美國杜比劇院
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費）
Mnet TV YouTube（全球／免費）
M2 YouTube（全球／免費）
KCON official YouTube（全球／免費）
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然而李智雅無論是五官還是講話的語氣，都和過去有點不同，甚至讓人差點認不出是她本人，尤其是嘴唇部分比以往豐厚了些，加上她發言時又數度遮住嘴巴，不免讓人懷疑她「進廠維修」了一番。不過不可否認46歲的李智雅美貌依舊，尤其是皮膚看起來狀態絕佳，說是女團成員也不為過。
MAMA第2日頒獎嘉賓包括孔明、郭東延、金敏荷、羅PD、邊佑錫、徐仁國、薛仁雅、安宰賢、李智雅、曺柔理、崔顯旭、洪真慶，表演嘉賓則一共有9組、還有藝人間的合作舞台也讓人期待。
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星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00）
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