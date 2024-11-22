我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁海寅苦練「有你才有我」的中文，準備撩粉絲。（圖／記者朱永強攝）

▲丁海寅說自己的2024年是「黑白之年」。（圖／記者朱永強攝）

▲▼丁海寅相隔1年多再來台，抽空舉辦記者會。（圖／記者朱永強攝）

丁海寅來台灣了！他跟庭沼珉（又譯：庭沼玟）主演的戲劇《媽媽朋友的兒子》上月一播畢，就馬上展開巡迴見面會，明（23）日將在台北會粉絲，今（22）日一早先抵台做準備，並抽空接受媒體訪問，被問到「覺得庭沼珉劇中最美的瞬間」，卻因為翻譯表達錯誤，而無緣聽到丁海寅的答案，不過他透露媽媽有跟來，很開心能跟粉絲、母親一起在台度過美好時光。丁海寅今年36歲，卻擁有一張童顏臉蛋，這也是他的特色之一。身為演員的他，首次公開露面是在2013年7月出演女子樂隊AOA Black的單曲主打歌《MOYA》MV，直到2014年2月參演電視劇《百年新娘》，正式以演員身分出道。2016年他客串《孤單又燦爛的神—鬼怪》，飾演女主角金高銀的初戀「崔泰熙」，帥氣外貌廣被看見，2017年參演《當你沉睡時》嶄露頭角，成功抓住女性觀眾目光；之後跟孫藝真在《經常請吃飯的漂亮姐姐》中大談姊弟戀亦深受觀眾喜愛，丁海寅也就此爆紅，得到舉辦粉絲見面會的機會，人生第一場粉絲見面會，就是2018年的台灣TICC場次，丁海寅曾坦言當年的記憶令他十分難忘。丁海寅年過35歲，與「凍齡」一詞形影不離，今天問他是否會感到負擔？他自豪又帶點謙虛的說：「我的臉看起來是童顏沒錯，但我覺得也跟著我的年齡，有慢慢開始變老了！」所以現在就是盡力保持睡眠品質、多補充水分，少吃澱粉跟鹹食，「對皮膚有很好的幫助」。他今年因為合作庭沼珉主演《媽媽朋友的兒子》人氣再次三級跳，問起「你跟庭沼珉組CP，劇中覺得對方最美的瞬間是什麼時候？」沒想到翻譯整句翻錯，傳達「丁海寅覺得自己在劇裡最帥的時候」給丁海寅，有哏題目白白浪費掉。除了推出戲劇《媽媽朋友的兒子》，丁海寅今年還有合作影帝黃晸珉拍電影《辣手警探2》，他在前者裡飾演正派，後者裡詮釋反派，所以丁海寅以「黑白之年」為自己的2024年作總結，他說：「雖然比喻的有點過度，但是《辣手警探2》是黑暗的角色，《媽媽朋友的兒子》裡是正派，所以是白色，在這兩部作品推出的過程中，很多人也都反應說看到我的另一面演技，讓我有很大的成就感。」這次相隔1年再訪台，丁海寅練習了「有你才有我」的中文，也透露媽媽有跟來台灣，「其實以前來台辦見面會的時候，媽媽也有一起來。」而《媽媽朋友的兒子》中，他很常被媽媽拿來向鄰居炫耀，現實生活中的他亦是如此，但丁海寅不會阻止母親炫耀自己；也覺得能跟媽媽在台與粉絲度過美好時光，感到開心、意義非凡。