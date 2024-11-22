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近期泰國曼谷一起校園霸凌案引發外界關注，一所職業學校有2名未成年女學生遭到3名女同學帶頭霸凌，不但被暴力攻擊，還遭強行脫下內衣，在場的男同學們更趁機拍下露點不雅照片。綜合外國媒體報導，此事件發生於10月7日，被害人的3名女同學邀請她們參加生日派對，但要求她們先到拉瑪二路的另一棟房子，她們到場後，便發現在場還有其他10位同學。結果她們一到場，3名女同學隨即在其他同學面前攻擊兩人，不斷踢她們的臉部和身體其他部位，而其他同學則在旁錄影，記錄案發經過。被害者為16歲和18歲少女，其中一名霸凌者還要求她們自己選擇要脫下內衣還是內褲，受害者不得已脫下內衣，被其他男同學拍下袒胸露乳的不雅照片。事發後兩人也不敢告發霸凌者的惡行，18歲少女暫時住在16歲少女家中，直到16歲少女的母親察覺到她們身上的傷痕，整起事件才曝了光，並在10月9日帶著2名孩子報警，近期警方召開記者會曝光所有事情。