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行政院主計總處今（22）日公布「10月人力資源調查統計結果」。其中，10月青年失業率15至24歲的「青年失業率」降至11.53%，較9月的11.88%近期高點，下降0.35個百分點，但仍比去年同期高，顯示「近期有改善，但仍未全面下降」。據統計，10月勞動力人數為1201.7萬人，與上月持平，較上年同月增加4萬8千人或0.41%。1至10月勞動力人數平均為1,200萬人，較上年同期增加6萬4千人或0.54%。10月勞動力參與率為59.32%，較上月下降0.01個百分點，較去年同月則升0.08個百分點。1至10月勞動力參與率平均為59.28%，較去年期上升0.07個百分點。失業率方面，10 月失業率為 3.40%，無論是跟今年9月或2023年10月比較，皆下降0.03 個百分點。而若按年齡層觀察，9月15至24歲的青年失業率為11.88%，也就是創近13個月最高點。10月略降為11.53%，但仍舊比去年10月的11.21%高，顯示短期內青年失業率有所改善，但仍舊比去年表現差。按教育程度別觀察，以大學程度者失業率 4.46%最高，高級中等（高中、 高職）及研究所程度者分別為 3.25%及 2.87%。