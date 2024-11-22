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內政部警政署113年度的「婦幼績優人員」頒獎典禮於昨(21)日下午舉行，中市警局婦幼隊警務員左佳玄、清水分局警員林政翰及第五分局警員張又孋等 3位獲獎人員對維護本市婦女及兒童權益成果亮麗，特別榮獲張榮興署長親自頒贈獎狀及獎金。婦幼隊警務員左佳玄承辦性侵害防治業務工作，主動推動「兒童或智能障礙者司法訪談實務課程」，提升員警筆錄詢問技巧及專業知識，保障弱勢被害人之權益；另首創加強關懷脆弱家庭工作計畫，規劃運用協勤民力，經警政署連續6期評列「特優」，期能早期啟動社政介入關懷，減少兒虐或其他家庭憾事發生。他在獲獎後謙虛表示「身為業務承辦人，應肩負起業務推展及使第一線員警勤務執行順遂之任務，我將繼續努力，為婦幼工作貢獻力量。」清水分局警員林政翰從警已達19年，目前擔任家庭暴力防治官職務，承辦家庭暴力防治及兒少保護業務工作，除主動積極約制家暴高危機個案，屢經市政府表揚外，並特別關注行方不明兒少協尋工作，動用多方資源及自身時間，以確保兒少安全。他開心表示「願把這份得來不易的榮耀與喜悅，與團體伙伴們一起分享，我們能不斷的一起持續努力合作，再造婦幼工作旅程佳績。」第五分局警員張又孋主動協助重大命案遺眷急難紓困，獲警政署急難紓困績優人員獎，另製作性騷擾防治及保護兒童安全宣導影片，經內政部競賽評列佳作。認真敬業的她自我期許「我將積累的經驗及專業靈活運用在每個所處理的案件中，希冀能幫助已經受到傷害的人們不要再次受傷。」中警婦幼隊長楊俊明表示，這次「婦幼績優人員」的頒獎典禮，不僅是肯定三位績優人員的在婦幼工作上的卓越貢獻，更彰顯了警察對維護婦幼安全與權益的用心與不懈追求，他們以專業與愛心守護弱勢族群，用行動詮釋了警察的使命與責任，足為全國警察同仁表率。期許未來會有更多警察同仁受此啟發、攜手投入婦幼保護工作，共同為營造安全友善的社會環境而努力。