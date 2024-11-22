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22日凌晨，台南市安平區某餐酒館，遭警方破獲外籍女子脫衣陪酒，現場還查獲K他命等毒品，其中逮捕17名泰國籍女子，以及32歲陳姓男負責人、35歲卓姓男幹部5人，現場共帶回22人，訊後依妨害風化、毒品、移民法、社維法等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，17名泰國籍女子也將被遣返。據了解，台南市警局第四分局，於今天凌晨前往該餐酒館查緝，店家表面上1樓從事餐酒營業，私底下卻掛羊頭賣狗肉，2樓至4樓的包廂由外籍女子脫衣陪酒，這些泰國籍女子以觀光簽證入境，卻從事非法脫衣陪酒，店家甚至PO網宣傳招攬客人。警方破獲非法色情營業，當場抓獲6人脫衣陪酒，並於店內查扣17包K他命毒品，連同17名泰國籍女子，以及陳姓負責人卓姓與幹部，共逮捕22人到案。警方指出，餐酒館2樓至4樓為包廂，樓梯間裝置木門隔開，企圖掩人耳目，訊後將22人依法移送偵辦。