我是廣告 請繼續往下閱讀

日本媒體今（22）日有報導指出，中國準備恢復對日本公民短期入境免簽證措施，中國外交部發言人林劍22日下午在例行記者會上被問到放寬免簽一事，證實將對日本、保加利亞等9國開放短期入境免簽，且免簽停留期限的天數由現行的15日延長至30日。根據《澎湃新聞》報導，林劍在例行記者會上宣布，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍。自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策。此外，中方也決定進一步優化免簽政策，將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行的15日延長至30日。自2024年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天可免辦簽證入境。中國國家主席習近平與日本首相石破茂日前於秘魯利馬舉行雙邊會談，雙方確認全面推進中日戰略互惠關係，當時就有看法認為，在川普重返白宮後，美中關係可能進一步惡化，日本與美國之間的盟友關係也可能生變，北京或有意藉此尋求改善與穩定和日本之間的關係，促進中國與日本的經濟交流和貿易往來。