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勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容今（22）日PO出道歉影片，大眾仍不買單；對此，媒體人張禹宣表示，今天的道歉影片中，沒有承認霸凌，「肯定後面有高人指點、串好了」。謝宜容在YouTube上發出道歉影片，她表示要為了北分署輕生同仁以及社會矚目的案件，向社會大眾致上十二萬分的抱歉，「非常對不起大家」。謝宜容說，首先必須向輕生離開的同仁表達對不起，「我沒有及時發現及給予協助，非常對不起輕生離開的同仁」，第二要鄭重跟家屬抱歉，「對不起，我沒有保護好你們的孩子」；第三個要鄭重跟北分署曾經因為她的溝通模式、互動模式、情緒管理所造成的不安、擔心、害怕的同仁，鄭重道歉。謝宜容最後說，「非常非常對不起，最後我懇請大家，給予現在還繼續堅守在北分署工作的同仁最大的支持跟空間，請大家一起幫助北分署的同仁，我們需要更多時間去平復悲痛，最後我不會再擔任北分署分署長職務，我會深切檢討，配合調查、承擔責任，我再一次跟所有的人致歉。對不起大家。」媒體人張禹宣今（22）日在《新聞大白話》中表示，謝宜容的道歉影片，沒有承認霸凌一事，又在講領導風格，沒有承認霸凌，「顯而易見都準備好了，肯定後面有高人指點、串好了」。張禹宣怒嗆謝宜容，「超時加班怎不敢提？」；針對謝最後只說不再擔任北分署長一職，張判斷，「其實謝沒有要走的意思，要繼續當公務員」。