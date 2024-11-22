2024年世界棒球12強超級循環賽，世界排名第2的中華隊以8：2擊敗排名第5的美國，取得關鍵一勝，戰績升至1勝1敗。而美國隊則遭遇二連敗，晉級金牌戰的希望岌岌可危。這場比賽前六局雙方僅相差一分，但中華隊在第七局的五分大局拉開比分，最終鎖定勝利。
美國賽程並不友善，前一天晚上不敵日本，今(22)日中午又出賽對決中華隊。美國隊總教練Mike Scioscia賽後坦言，賽程太密集，加上球隊未能把握得分機會是敗北的主因：「我們需要承認中華隊很強，投手與防守表現得非常出色。我們缺少關鍵安打，這讓我們無法在關鍵時刻做出更好的調度選擇。」
美國隊教練：錯失機會與投手調度難題
美國先發投手Zac Grotz狀況不佳，僅投2.2局就被擊出5支安打，另有1次保送。他雖成功化解首局危機，但最終因球路控制不穩過早退場。
Scioscia表示：「Grotz今天狀態一般，但整體來說我們的投手表現尚可。只是第七局遇到了麻煩，中華隊擊出關鍵安打，展現了他們的實力。」
關鍵時刻：第七局崩盤
比賽關鍵在第七局，中華隊在一出局後對美國隊第五任投手Spencer Patton展開猛攻。中華隊游擊手江坤宇在滿壘時擊出三分打點的右中外野三壘安打，徹底改變比賽局勢。隨後，中華隊再以安打與美國隊防守失誤再添三分，將比分擴大至8：2。
Patton僅投了0.2局便被擊出4支安打，責失5分。他賽後表示：「面對中華隊的進攻，我們未能有效限制他們的揮棒，他們的打擊相當有水準。」
打線不振與投手群疲弱：美國隊面臨考驗
美國隊的打線在比賽中表現掙扎，全場僅敲出8支安打，得分集中於第四局與第五局的兩支全壘打。三壘手Matt Shaw賽後表示：「棒球很難，打擊更難。今天我們沒能組織起足夠好的打席，連輸兩場對球隊來說很受打擊。」
投手群方面，美國隊動用了八名投手，其中僅有少數表現穩定。Scioscia指出，如何調整投手調度將是接下來的首要課題：「我們必須專注於下一場比賽的每一球，這是目前最好的方法。」
展望後續比賽：晉級希望渺茫
美國隊目前在超級循環賽的戰績為0勝2敗，晉級金牌戰的機會極低。Scioscia坦言，球隊需要全力備戰下一場比賽，爭取扭轉頹勢。他說：「即便翻頁有時候很困難，我們仍需要向前看，專注於每一球，爭取更多勝利。」
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美國隊教練：錯失機會與投手調度難題
美國先發投手Zac Grotz狀況不佳，僅投2.2局就被擊出5支安打，另有1次保送。他雖成功化解首局危機，但最終因球路控制不穩過早退場。
Scioscia表示：「Grotz今天狀態一般，但整體來說我們的投手表現尚可。只是第七局遇到了麻煩，中華隊擊出關鍵安打，展現了他們的實力。」
關鍵時刻：第七局崩盤
比賽關鍵在第七局，中華隊在一出局後對美國隊第五任投手Spencer Patton展開猛攻。中華隊游擊手江坤宇在滿壘時擊出三分打點的右中外野三壘安打，徹底改變比賽局勢。隨後，中華隊再以安打與美國隊防守失誤再添三分，將比分擴大至8：2。
Patton僅投了0.2局便被擊出4支安打，責失5分。他賽後表示：「面對中華隊的進攻，我們未能有效限制他們的揮棒，他們的打擊相當有水準。」
打線不振與投手群疲弱：美國隊面臨考驗
美國隊的打線在比賽中表現掙扎，全場僅敲出8支安打，得分集中於第四局與第五局的兩支全壘打。三壘手Matt Shaw賽後表示：「棒球很難，打擊更難。今天我們沒能組織起足夠好的打席，連輸兩場對球隊來說很受打擊。」
投手群方面，美國隊動用了八名投手，其中僅有少數表現穩定。Scioscia指出，如何調整投手調度將是接下來的首要課題：「我們必須專注於下一場比賽的每一球，這是目前最好的方法。」
展望後續比賽：晉級希望渺茫
美國隊目前在超級循環賽的戰績為0勝2敗，晉級金牌戰的機會極低。Scioscia坦言，球隊需要全力備戰下一場比賽，爭取扭轉頹勢。他說：「即便翻頁有時候很困難，我們仍需要向前看，專注於每一球，爭取更多勝利。」
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