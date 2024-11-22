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▲中華隊潘傑楷對美國鎮守一壘打擊大爆發，擊出了中華隊東京複賽第一隻全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

▲美國隊外野手Colby Thomas，連2場面對日本隊、中華隊，都敲出陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝）

▲美國隊晉級希望渺茫。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

2024年世界棒球12強超級循環賽，世界排名第2的中華隊以8：2擊敗排名第5的美國，取得關鍵一勝，戰績升至1勝1敗。美國先發投手Zac Grotz狀況不佳，僅投2.2局就被擊出5支安打，另有1次保送。他雖成功化解首局危機，但最終因球路控制不穩過早退場。Scioscia表示：「Grotz今天狀態一般，但整體來說我們的投手表現尚可。只是第七局遇到了麻煩，中華隊擊出關鍵安打，展現了他們的實力。」比賽關鍵在第七局，中華隊在一出局後對美國隊第五任投手Spencer Patton展開猛攻。中華隊游擊手江坤宇在滿壘時擊出三分打點的右中外野三壘安打，徹底改變比賽局勢。隨後，中華隊再以安打與美國隊防守失誤再添三分，將比分擴大至8：2。Patton僅投了0.2局便被擊出4支安打，責失5分。他賽後表示：「面對中華隊的進攻，我們未能有效限制他們的揮棒，他們的打擊相當有水準。」美國隊的打線在比賽中表現掙扎，全場僅敲出8支安打，得分集中於第四局與第五局的兩支全壘打。三壘手Matt Shaw賽後表示：「棒球很難，打擊更難。今天我們沒能組織起足夠好的打席，連輸兩場對球隊來說很受打擊。」投手群方面，美國隊動用了八名投手，其中僅有少數表現穩定。Scioscia指出，如何調整投手調度將是接下來的首要課題：「我們必須專注於下一場比賽的每一球，這是目前最好的方法。」美國隊目前在超級循環賽的戰績為0勝2敗，晉級金牌戰的機會極低。