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勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容今（22）日PO出道歉影片，被抓包根本沒流眼淚、演技差，又有網友發現影片1分19秒處竟傳來男性的詭異笑聲，讓網友不禁表示，「像是嘲笑著吳公務員死了活該」。謝宜容在YouTube上發出道歉影片，她表示要為了北分署輕生同仁以及社會矚目的案件，向社會大眾致上十二萬分的抱歉，「非常對不起大家」。謝宜容說，首先必須向輕生離開的同仁表達對不起，「我沒有及時發現及給予協助，非常對不起輕生離開的同仁」，第二要鄭重跟家屬抱歉，「對不起，我沒有保護好你們的孩子」；第三個要鄭重跟北分署曾經因為她的溝通模式、互動模式、情緒管理所造成的不安、擔心、害怕的同仁，鄭重道歉。然而大眾不買單，該道歉影片遭轟，「鱷魚的眼淚，讓人看了噁心」、「演技差又不好好演」、「不要連道歉都要俯視大家」、「眼淚擠不出來」；又有PTT鄉民發文表示，謝宜容道歉影片1分19秒傳來一陣笑聲。該鄉民指出，謝宜容的道歉影片出現笑聲一事，和她嚴肅的管理風格不一樣，「那是她丈夫的辦公處，還是什麼律師樓，那似乎不真誠欸」；該鄉民質疑，怎不是在閉室或家裏正襟危坐，或出現在記者會和聽證會？「像是嘲笑著吳公務員死了活該。」