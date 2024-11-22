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▲2024樂無齡博覽會在高雄展覽館揭開序幕，期讓銀髮族幸福再升級。(圖／記者黃守作攝，2024.11.22)

▲2024樂無齡博覽會揭幕儀式，是由安益集團茵康國際會議顧問公司總裁涂建國(右)與總經理曾姿雯(左)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2024.11.22)

▲衛生福利部政務次長呂建德致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.11.22)

▲高雄市政府副秘書長陳盈秀致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.11.22)

▲中華郵政公司高雄郵局也在展場，為銀髮族舉辦活動。(圖／記者黃守作攝，2024.11.22)

2024樂無齡博覽會於今(22)日，在高雄展覽館舉行揭幕儀式，展出高齡社會未來理想生活藍圖，會中並邀請亞洲有氧天王潘若迪到場，將現場氣氛帶到最高點，也吸引許多銀髮族到場參觀，以瞭解社會福利及長照措施，期讓銀髮族幸福再升級。2024樂無齡博覽會揭幕儀式，是由安益集團茵康國際會議顧問公司總裁涂建國與總經理曾姿雯共同主持，衛生福利部政務次長呂建德、經濟部國際貿易署高雄辦事處主任盧惠珠、高雄市政府副秘書長陳盈秀、小港區長周益堂、中華郵政公司高雄郵局局長尤素珍、行銷科長林品賜、中華電信公司執行副總經理林文智、高雄營運處副總經理孫明源等人，以及社團代表與會。安益集團茵康國際會議顧問公司總裁涂建國表示，此次樂無齡博覽會以創造幸福無齡(Well-Being)為主題，攜手中央、地方政府與多家知名企業，致力於打造身體、精神和社交三方面的幸福生活。安益集團茵康國際會議顧問公司總經理曾姿雯說，展場分六大特色展區，包含全齡住宅、智慧照護、健康促進、健康飲食、永續服務、終身學習，尤其是由台灣幸福建築協會與病態建築診斷協會攜手打造GIALIVING健康宅，匯聚9家綠建築品牌，在空氣品質與環境設計，提供各類適老建材及防滑設備，實現安全、舒適的生活空間。衛生福利部政務次長呂建德指出，衛福部與勞動部、觀光署等部會更攜手高雄市政府及澎湖縣政府展現高齡友善政策的成果措施，吸引民眾到場瞭解社會福利及長照措施。高雄市政府副秘書長陳盈秀說，高雄市政府也動員都市發展局、社會局、經濟發展局、勞工局、警察局等單位到場設攤宣導高齡友善政策的成果措施。中華郵政公司高雄郵局設立防詐騙宣導專區，協助樂齡族群提高警覺，正確識別詐騙手法，進一步增強生活便利與安全，而中華電信公司高雄營運處也推出透過數位賦能的智慧方案，涵蓋在宅醫療照護、住院管理與安養服務，為民眾提供更全面的智慧生活應用與在地化數位服務，透過科技推動全民健康照護新模式，期讓銀髮族幸福再升級。