MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）第2日最大亮點之一，就是請到BLACKPINK Rosé和火星人布魯諾（Bruno Mars）合體表演〈APT.〉，而典禮一開場，就看到兩人乖巧地坐在台下觀禮，可謂是相當有誠意！鏡頭一拍到他們便引發全場大尖叫，聲音大到Rosé都嚇一跳。
今日的典禮一開場，就先頒發了第一個Fans Choice獎以及Global Favorite Artist獎，得獎人分別是aespa和TXT，而在頒發Global Favorite Artist獎前，鏡頭掃到了台下的Rosé和火星人，引起觀眾熱烈歡呼，讓Rosé都嚇了一跳，等到叫聲結束頒獎人才繼續宣布得獎人。
Rosé和火星人布魯諾今晚將在MAMA合體表演的新聞一出，就讓粉絲、歌迷們感到相當期待，不過原先眾人大多以為身為世界巨星的火星人只會在表演時現身，沒想到竟然在一開場時就和Rosé乖巧地排排坐在台下，畫面十分逗趣。
MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）第2天的表演嘉賓總計9組，另外還有ENHYPEN、TXT、ZEROBASEONE三男團之間的合作舞台、以及PLAVE、李泳知的特別表演，頒獎人名單也超豪華，邀請到孔明、郭東延、金敏荷、羅PD、邊佑錫、徐仁國、薛仁雅、安宰賢、李智雅、曺柔理、崔顯旭、洪真慶等12位知名綜藝人、演員擔任。
🔴MAMA直播資訊這裡看：
典禮日期：2024年11月21日（星期四）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00）
舉行地點：美國杜比劇院
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
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Rosé和火星人布魯諾今晚將在MAMA合體表演的新聞一出，就讓粉絲、歌迷們感到相當期待，不過原先眾人大多以為身為世界巨星的火星人只會在表演時現身，沒想到竟然在一開場時就和Rosé乖巧地排排坐在台下，畫面十分逗趣。
MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）第2天的表演嘉賓總計9組，另外還有ENHYPEN、TXT、ZEROBASEONE三男團之間的合作舞台、以及PLAVE、李泳知的特別表演，頒獎人名單也超豪華，邀請到孔明、郭東延、金敏荷、羅PD、邊佑錫、徐仁國、薛仁雅、安宰賢、李智雅、曺柔理、崔顯旭、洪真慶等12位知名綜藝人、演員擔任。
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