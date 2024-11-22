MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）今（22）日下午5點來到第2場，李泳知跟羅PD（羅䁐錫）驚喜擔任頒獎人，鏡頭還Cue到台下的IVE成員安兪真，《Biong Biong地球娛樂室》的班底意外大同框，3人還隔空跳起三振舞、《APT.》，場面超爆笑。
李泳知跟羅PD一現身，鏡頭就帶到坐在台下的安兪真，因為3人分別是《Biong Biong地球娛樂室》的班底與製作人，讓全場粉絲、偶像又驚又喜，台下其他的藝人還應李泳知的指令，起身跟羅PD鞠躬敬禮。
話家常完，李泳知就揪羅PD玩舞蹈挑戰，更選了時下最流行的三振舞，台上的李泳知跳得超嗨，但羅PD卻害羞到不知所措，仍應要求完成表演，台下的安兪真還站起來秀一段，全場叫翻天；沒想到一段玩不夠，李泳知甚至要求全場一起《APT.》，場面相當壯觀爆笑。
MAMA第二天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：15：00（台灣時間）
頒獎典禮：17：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
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話家常完，李泳知就揪羅PD玩舞蹈挑戰，更選了時下最流行的三振舞，台上的李泳知跳得超嗨，但羅PD卻害羞到不知所措，仍應要求完成表演，台下的安兪真還站起來秀一段，全場叫翻天；沒想到一段玩不夠，李泳知甚至要求全場一起《APT.》，場面相當壯觀爆笑。
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