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近日立院國民黨強推《選罷法》修正案， WECARE高雄發起人尹立今（22）日與立委李柏毅、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤，黃捷、邱志偉於立法院召開記者會，痛批國民黨「要求罷免連署須附身分證正反面影本」根本是「韓國瑜條款2.0」，讓立法院直接退回1994年，重現30年前的「韓國瑜條款」鬧劇。尹立指出，30年前的國民黨為了保住面臨罷免的韓國瑜及多位藍營立委，提出了高門檻的「韓國瑜條款」，包括提高連署要求及設置「投票率須過半、同意票須超過有效票一半」的鳥籠式門檻，導致接下來20年間罷免案幾乎無法成案。直到2016年修法後，罷免權才真正回歸人民。尹立認為，韓國瑜作為首位因罷免下台的地方首長，卻挾怨報復，推動要求罷免連署須附上身分證正反面影本的「韓國瑜條款2.0」。他說，此舉根本是利用個資外洩的恐懼來架空人民的罷免權，再次試圖剝奪憲法賦予的基本權利。對於國民黨提出的「罷免浮濫說」，尹立回應，自2016年修法至今，成案的立委罷免僅黃國昌、陳柏惟及林昶佐三案，直轄市議員有黃捷與王浩宇兩案，縣市首長則是謝國樑和韓國瑜兩案。與八年間全台上千場選舉相比，罷免案微乎其微，所謂「浮濫」的說法根本站不住腳。尹立表示，要求附上身分證影本將大幅提高實務操作的難度，幾乎等於剝奪人民的罷免權。他舉例說明，當年高雄市針對韓國瑜的罷免案，第二階段的門檻為10%，即為22.8萬份連署，而最後實際送交市選委會的數量達40萬份。尹立回憶說，當時市選委會由韓國瑜的副市長陳雄文擔任主委，他採取最嚴格的方式查核這些連署書。若修法通過後要求附上身分證影本，原本的40萬份連署書需要複印成80萬份，加上影本的需求，總數將高達160萬份。這樣的要求不僅實務上難以達成，還會增加個資外洩的風險，幾乎讓罷免程序變得不可能實現。尹立認為，要求附身分證影本的規定，不僅破壞投票的秘密性，更直接侵犯連署人的隱私權，這種「提高連署難度削弱民意，讓罷免權形同虛設」的做法，已經嚴重損害人民的政治參與意願，國民黨的修法是對憲法賦予人民罷免權的公然挑戰，台灣歷經多年努力才得以建立民主基石，不該因政黨私利而倒退。立委賴瑞隆指出，當年陳柏維當選票數11萬2839票，2021年在國民黨惡意杯葛罷免下，最後被以7萬7899票被罷免掉。國民黨若堅持修選罷法加嚴的話，應公開向當年惡搞陳柏維道歉。許智傑說，1994年全國第一個被(提出)罷免的立委叫做韓國瑜，2020年第一個被罷免直轄市長也是韓國瑜。鳳山已經有人成立罷傑總部，但自己不會害怕、會勇於面對，並堅決反對這次國民黨惡修選罷法。邱議瑩表示，國民黨立委柯志恩、馬文君、李彥秀等人2019年都在反對連署附上身分證影本，2024年卻推翻當年自己的看法，黃國昌更反對了2013年的自己，如今推動連署需附身分證影本，是大開民主倒車、讓行使民主更加困難。她也請問黃國昌，2013年的他現在到底在哪裡？李昆澤說，罷免連署只是罷免程序的第一步，若要設置高門檻，將嚴重踐踏人民直接民主、踐踏人民的權利，絕對不會接受。邱志偉指出，藍白兩黨違法亂紀、破壞憲政秩序，讓國家陷於動盪、空轉，韓國瑜應該阻止選罷法修惡。黃捷批評，藍白立委推動憲法訴訟法和財劃法，意圖掏空國家、癱瘓國政。現在急於修選罷法，正是為了鞏固權力，成為「土皇帝」後可以無視民意，做更可怕的事情。李柏毅指出，以2020年罷免韓國瑜市長案為例，若要送交160萬份資料，其中還有40萬身分證影本到高雄市選委會，罷免案根本不可能會發生。他呼籲韓國瑜院長，如果藍白再強行通過韓國瑜條款2.0，歷史將再記上一筆，希望韓國瑜院長回頭是岸，站在歷史正義、正確的這一邊，他也強調罷免制度應回歸民主初衷，不能被技術性規範限制，務必捍衛憲法賦予人民的罷免權。