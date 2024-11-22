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勞動部勞動力發展署北分署爆發職場霸凌職員輕生事件，延燒至今，勞動部今（22）日表示，已將謝宜容依公務員懲戒法規定，移送監察院追究責任，且謝宜容自即日起停止職務，另外，新北地檢署已立案偵辦此事，勞動部已提供相關資料，並全力配合。上午11時許，也有民眾目擊，調查局公務車抵達勞動部，5位調查官下車後，調查官手持公文信封，由專人接待上樓。是否是為了職場霸凌案而來，調查官低調表示，是受檢察官指揮送公文至勞動部，但針對哪個案件，以及執行何種任務，並不清楚。對於調查局赴勞動部的目的為何，勞動部也說未接獲相關訊息。不過新北地檢署前已立案偵辦，現在就等檢調人員釐清真相，讓司法給大眾一個真相。