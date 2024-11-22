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▲邱軍在〈我不會〉中唱出大量的八度音階。（圖／索尼音樂提供）

▲李雪（左）在MV中飾演詹懷雲（右）劈腿的女朋友。（圖／索尼音樂提供）

歌手邱軍先前以歌曲〈運轉人生〉襲捲歌壇，還入圍金鐘獎最佳戲劇原創歌曲，成為年度神曲。近來他趁勝追擊，再推出全新單曲〈我不會〉，不只請到蕭秉治幫忙詞曲創作、製作，MV還請出票房破億導演殷振豪聯手新銳導演彭道森共同執導，並由今年最火紅的Netflix影集《影后》中因飾演流氓，而成為國民男友的詹懷雲擔任男主角，且因為導演要求，他還在畫面中大膽脫衣，露出精實的腹肌，讓粉絲一次看個夠。蕭秉治表示，在創作〈我不會〉時，歌詞想要表達的是下定決心告別身邊那個不珍惜自己的人，勇敢邁向全新的生活，因此旋律的部分則是在副歌特別設計了大量的八度音階，讓邱軍展現極具穿透力的唱功，他說：「如我所想，邱軍的聲音完美駕馭了這首詞曲。」針對副歌大量的八度音階，邱軍覺得最難的地方是怎樣表現出不同副歌段落之間的差異，整首歌最高潮的嘶吼高音，他試了好多個不同的版本，最後在一小口威士忌入喉之後，唱出了最讓人起雞皮疙瘩的一個版本。〈我不會〉不只請來神曲製造機製作，MV還邀請到破億票房國片導演殷振豪導演編劇，聯手新銳導演彭道森執導，並找來當紅的詹懷雲和李雪演出MV。故事描述一位外表看似兇悍、很man的直播主，當他發現女友有其他對象時，憤而用直播發式抓姦上網公審女友。殷振豪導演當初想到詹懷雲之前都是飾演個性內向的角色，如果由他來飾演這種反差很大的形象應該會有很不一樣的火花。詹懷雲則說，自己第一次演這種偏酷狠形象的角色，其實在表演時有點害羞，他為了演出特別做了功課，不只觀看各種直播，更看了大量的抓姦影片。在MV尾聲詹懷雲還有脫去上衣丟進火堆中的鏡頭，展現出他面對感情背叛的傷痛，也露出他的精壯的胸肌和八塊腹肌，不過因為現場火勢比想像中大，他直呼脫上衣的感想是「好燙！」超真實心聲笑翻全場。