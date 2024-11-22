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勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容今（22）日只PO出道歉影片，本人仍未現身；對此，國民黨新北市議員呂家愷質疑，「謝宜容現在人到底在哪裡？」呂家愷今（22）日在《台灣向前行》中表示，如果中華民國道歉有用的話，就不需要法律、檢察官了；呂質疑，「為什麼謝宜容在同仁死去的那一天不道歉，在宇翔爆料的第一天也不道歉，直到總統賴清德、行政院長卓榮泰出來道歉了，今天才被壓著頭出來拍個影片道歉？」呂家愷指出，「我合理懷疑，這個影片是今天拍好的嗎？，謝宜容人還在臺灣嗎？」；呂表示，禮拜三曾經有一個獨家新聞，說謝宜容傳出要辭職出國陪小孩，後來該新聞消失後，又有媒體透過LINE追問謝宜容，謝回覆說「我沒有要辭職」。呂家愷表示，根據這幾天的消息，勞動部說不讀不回也找不到人，「謝宜容現在人到底在哪裡？」謝甚至還委託律師來發聲明，行蹤卻成謎，引發外界議論。