明（23）日雖然持續東北季風影響，但週末兩天降雨趨緩，只有桃園以北有零星降雨，其它地區多雲到晴，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，下波變天的時間在下週二（11/26），將有一波鋒面，和逼近「大陸冷氣團」的冷空氣報到，屆時降雨範圍擴大，下週三（11/27）後轉乾冷，下週四（11/28）清晨氣溫最低。

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明天天氣變化不大　早晚偏冷雨勢趨緩

黃恩鴻表示，明天跟今天類似，受東北季風影響，但水氣減少，基隆北海岸、東北部及大台北山區仍有局部短暫雨，桃園以北、花東地區降雨變得比較零星，其它地區為多雲到晴。

明天氣溫部分，主要還是早晚體感偏涼，白天略為回溫，北部及東北部18至24度，花東20至26度，中南部18至27度

▲週末至下週一水氣減少，但下週二鋒面影響，半個台灣有雨，後續轉為乾冷天氣。（圖／中央氣象署）
▲週末至下週一水氣減少，但下週二鋒面影響，半個台灣有雨，後續轉為乾冷天氣。（圖／中央氣象署）
下週二變冷還下雨　先濕冷再轉乾冷

黃恩鴻說明，週日、下週一東北季風減弱，轉吹偏東到東南風，所以氣溫回升、水氣減少，只剩大台北及東半部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。下週二鋒面影響，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區有零星降雨，降雨範圍大。

下週三東北季風再增強，可能達到大陸冷氣團等級，北部及東北部15至20度，花東19至23度，中部15至21度，南部18至23度；下週四水氣雖然明顯減少，僅東半部有零星降雨，但氣溫更低，北部及東北部13至19度，花東16至21度，中南部15至23度

▲下週可能有大陸冷氣團侵台，預估週四清晨氣溫最低，北部普遍只有13度。（圖／中央氣象署）
▲下週可能有大陸冷氣團侵台，預估週四清晨氣溫最低，北部普遍只有13度。（圖／中央氣象署）

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