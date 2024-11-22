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勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，公務部門霸凌事件連環爆，民進黨台北市議員陳怡君爆料，北市府也有霸凌及性騷事件，有公務人員表示，機關首長會「拿筆桿戳同仁的頭」，又有另有一名女市府員工透露，曾被長官「摸屁股、肩膀、手」。陳怡君今（22）日表示，她手上有二件市府公務人員被霸凌的陳情事件、以及一件MeToo事件，這些公務人員因「特殊權力關係」需要服從，就是這樣的關係，當公務人員遭遇到不合理的對待時，以及沒有「安全公正的申訴管道」，所以在隱忍後選擇就醫看身心科，再不就是離職造成人才流失，以至於地方政府運作失靈，而讓公務人員絕望到選擇在辦公室結束生命的，可見身心靈都承受不住，才會以性命死諫。陳怡君指出，台北市長蔣萬安在「112年度臺北市政府員工滿意度調查報告」中，早就已經揭露市府公務人員被霸凌的狀況，公務人員辦公面臨到的困境為「請購系統及公文系統」的不便影響行政效率之外，最離譜的是就連印表機碳粉還要長官貼錢購買、市府公務電腦所提供的工作軟體不足，連最基礎可編輯PDF程式都沒有，還有辦公室老舊，牆壁有裂痕加上屋頂不斷漏水且損害燈具，卻只有補漏水加鐵皮，辦公環境破爛且危險。陳怡君表示，在機關首長領導管理的部分，發現有霸凌的狀況，填寫問卷的公務人員表示機關首長太情緒化「叫同仁的口氣像在叫狗一樣」，還有「拿筆桿戳同仁的頭」，被霸凌的對象就連「中階主管」也中槍，更糟糕的是，主管沒有同理心，官威大壓死人，出口成髒大力甩掛電話，多次在公開場合使用不適當態度字眼貶低下屬，而在勞動的部分疑似也有違法的狀況，公務人員限制加班上限80小時及一天最多只能上班16小時，明明在上班卻不能申報出勤，因此淪為常常做義工之狀況相當嚴重。陳怡君表示，她手上握有二件長官霸凌以及MeToo事件之情況正在處理中，針對MeToo事件，有一名女市府員工透露，被長官「摸屁股、肩膀、手」，但仍不敢向上反應；陳說，勞動部公務員之死引發骨牌效應，請蔣萬安正視公務員辦公狀況。