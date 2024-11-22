我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龍鳳夜市有不少攤位，雖然食物重複性不高，但飲品選擇相當少，最重要的是價位偏高。（圖／翻攝Google評價）

▲龍鳳夜市仍隱藏不少銅板美食，像是入口處大排長龍的「新軒一口酥臭豆腐」，吃起來酥脆且醬汁入味，台式泡菜也相當夠味，難怪不少遊客大力推薦。（圖／讀者提供）

▲龍鳳夜市雖然有千坪規模，但攤位陣容不算強，且價位偏高，仔細深挖仍有CP值高的美食，建議住在附近或是有興趣的民眾可以安排來一趟。（圖／讀者提供）

今年9月剛開幕的鶯歌鳳鳴區占地1200坪的「龍鳳夜市」，每周二、五、六營業3天，至今仍有滿滿人潮，目前Google評分3.5顆星，評價好壞參半。而《NOWnews今日新聞》訪問到剛造訪龍鳳夜市的遊客，她分享實際逛完心得，坦言龍鳳夜市雖然有千坪規模，但攤位陣容不算強且價位偏高，仔細深挖仍有CP值高的美食，值得去一趟體驗看看。《NOWnews今日新聞》實際訪問才剛造訪龍鳳夜市的讀者，她透露上周開車前往龍鳳夜市，卻沒找到汽車停車場，所幸周遭車格還算多，最後停在路程約5分鐘處。而走入龍鳳夜市，可見千坪用地確實相當震撼，雖然當日營業的攤位並無排滿，但仍有許多美食可以選擇。該讀者表示，龍鳳夜市有不少攤位，她當時購買一份阿根廷魷魚，雖然份量不少，有滿滿飽足感，但一份要價350元，對照價錢來看，整體CP值仍偏低，由於是秤重計價，建議在購買前可以先問價錢再決定。不過，龍鳳夜市仍隱藏不少銅板美食，像是入口處大排長龍的，吃起來酥脆且醬汁入味，台式泡菜也相當夠味，難怪不少遊客大力推薦。兩間店就在隔壁，炸蛋蔥油餅一咬就能吃到半熟蛋黃爆出，十分令人驚豔；蚵蛋燒的蚵仔又肥又新鮮，用章魚燒做法料理相當有趣，與日式甜鹹醬汁絕配。同樣是龍鳳夜市排隊美食，老闆現炸地瓜球的背影相當賣力，五彩地瓜球實際吃起來香氣十足又有嚼勁，小份只要50元，但給的量頗多，值得排隊購入。當時讀者有看到夜市管理人員有四處走動稽查，貌似對於環境相當講究。整體來說，，建議住在附近或是有興趣的民眾可以安排來一趟，值得實際體驗一次。實際查詢Google評論可見，鶯歌龍鳳夜市有3.5顆星，累積1122則評論，遊客們紛紛留言表示「現場停車規劃配套不是那麼完整」、「以裡面的攤位來說，其實重複性質沒有說到很多，但普遍味道普通」，但也有人稱讚、「跟今年初開幕的新莊思源夜市相比，好太多了」。◼︎新軒一口酥臭豆腐（小份50元／大份100元）◼︎花蓮後山蘇家炸蛋蔥油餅（一份50元）◼︎蚵達人蚵蛋燒（一份100元）◼︎那個彩色地瓜球（小份50元／中份80元／大份150元）地址：新北市鶯歌區鳳三路157號營業時間：每周二、五、六停車資訊：昭和園後方設有機場停車場