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俄烏戰爭升溫，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日證實，已用新型「Oreshnik」極音速中程彈道飛彈，襲擊烏克蘭一處軍工設施。俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）最新前往前線視察時，則聲稱已經擊敗了烏克蘭最精銳的部隊，挫敗了烏軍的年度軍事計畫，並警告俄軍推進的速度正在加速。綜合外媒報導，俄羅斯國防部今（22）日釋出影片，別洛烏索夫視察「北方戰鬥群（North group of forces）」時表示，「我們已經擊敗了他們最精銳的部隊」，別洛烏索夫稱俄軍在前線的進展正在加速，還說烏克蘭今年的作戰計劃已被徹底粉碎。別洛烏索夫也與北方戰鬥群的指揮官開會，並頒發勳章給有功官兵。值得注意的是，影片中還出現了一箱箱據稱是被俄軍繳獲的北約國家製造的軍火武器。對於別洛烏索夫的說法，烏克蘭軍方並未回應。蒲亭昨日在全國電視演說中警告，後續還會有更多反擊行動，聲稱在烏克蘭使用英美提供的先進武器後，俄烏戰爭正在升級為全球衝突。蒲亭表示，「正如我們一再強調的那樣，從那時起，這場由西方挑起的地區衝突，已經具有了全球性的因素。如果侵略行為升級，我們也會果斷對稱回應」。