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▲林品彤（如圖）將在金馬獎頒獎典禮上同框吳慷仁。（圖/ IG audreylin11）

憑《富都青年》榮獲金馬影帝的吳慷仁，原先婉拒出席第61屆金馬獎頒獎典禮，不過今（22）日稍早，卻透過金馬執委會轉達可以前來的訊息：「過程中做了很多努力，主要是為了實現來參加金馬獎的承諾。」不過因為行程衝突，將不會參與星光大道環節，但會和林品彤一同頒發影后。金馬執委會稍早發出聲明：「各位媒體朋友，經過多方努力，慷仁明晚會出席頒獎典禮，但因行程原因，他不會出席紅毯。」同時也代為轉達吳慷仁的訊息：「感謝媒體朋友的關心，在最後一刻確定可以在不影響劇組的情況下出席典禮。過程中做了很多努力，主要是為了實現來參加金馬獎的承諾，很感謝謝謝金馬獎所有人的幫忙安排，劇組和經紀公司的支持。」另外，執委會也表示吳慷仁將偕林品彤一同頒發最佳女主角獎，盤點這次入圍影后的5位大咖，有《女兒的女兒》張艾嘉、《我談的那場戀愛》吳君如、《小雁與吳愛麗》夏于喬、《今天聽我怎麼說》鍾雪瑩與《從今以後》區嘉雯，競爭相當激烈，也讓粉絲十分期待。