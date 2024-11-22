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▲網路爆料不斷，畢書盡正式對網友提告。（圖／索尼音樂提供）

▲畢書盡對網友提告。（圖／畢書盡臉書）

歌手畢書盡將在12月推出新專輯，不過近來卻風波纏身，不僅爆出和前東家老鷹音樂的合約糾紛，還有一名疑似是他前女友的網友在網路上指控他劈腿動粗。對此，畢書盡今（22）日稍早透過經紀公司發出聲明書，表示近來網路上有許多謠言中傷畢書盡，原本期待謠言止於智者，但近來越來越多誇張的不實言論，已涉及誹謗及公然侮辱等罪，因此他們決定委任律師進行蒐證工作，將針對多位散播不實言論的網友提告，其中也包括前女友。畢書盡近來被前女友指控劈腿、棄養小狗等，他在本月16日發千字文澄清，強調自己沒有劈腿，是結束上一段感情後才和妻子交往，希望大家不要誤會女方，「說我負心、說我劈腿、各式各樣的惡意中傷，我都可以當作沒看到，但是，我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力。」且近來網路上爆料的內容，不僅傷害到他，也傷害到他的家人和小孩，因此他決定要堅決保護愛人和家人，將交給委任律師蒐證處理。不過即使畢書盡揚言提告，網路上的爆料仍然沒有停過，畢書盡終於不忍了，不僅委任律師進行蒐證工作，今日也由律師親自遞交刑事訴訟狀書至台北地檢署，將對網友的不實言論正式提告。聲明書中也呼籲，希望網友自重，切勿以訛傳訛或散布不實謠言。關於近日在網路上惡意中傷誣衊本公司藝人畢書盡一事，我們原本期待謠言止於智者，但愈來愈多誇張且不實的言論，已經嚴重傷害藝人的名譽，決定委由翰廷法律事務所追究法律責任。畢書盡的委任律師進行相關蒐證工作，針對多位網友在網路上恣意散播畢書盡不實言論，辱罵、指摘及傳述足以貶損告訴人之人格及社會評價之事，涉嫌誹謗及公然侮辱等罪，完成刑事訴訟書狀，於今日（11/22）中午由律師親自遞交台北地檢署，依法提起刑事告訴，以維護藝人權益，並懲網路誹謗之歪風。籲請網友自重，切勿以訛傳訛，或者任意散佈不實謠言，也懇請媒體謹慎報導內容，以免觸法。Fortune Chord.2024年