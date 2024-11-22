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上海商銀今（22）日舉行線上法說會，並公布今（2024）年前3季合併稅後淨利113.83億元，稅後淨利歸屬母公司業主105.51億元，稅後每股盈餘2.18元。對於明年股利政策，上海商銀則強調，將盡量維持過去約60%配發比例，但目前還不能確定。上海商銀今日法說會由總經理郭進一主持。他表示，今年地緣政治風險、中國經濟復甦步調以及美國總統大選後走向等國際不確定因素，仍持續影響全球經濟，而主要國家的貨幣政策動向以及債務積累亦影響金融市場的穩定。儘管外部環境充滿挑戰，上海商銀仍採取審慎妥適的營運策略，穩健擴展各項業務，創造營收與獲利來源，今年前3季合併淨收益較上年同期成長2.6%，手續費淨收益成長20.9%，惟因增加提存備抵呆帳，致前3季合併稅後淨利113.83億元，稅後淨利歸屬母公司業主105.51億元，稅後每股盈餘2.18元。此外，上海商銀個體9月底逾放比0.34%，較6月底明顯下降，普通股權益比率CET1為11.97%、資本適足率15.24%，顯示前3季的獲利表現尚屬良好、資本適足率充足。上海商銀財富管理業務也朝向「高資產客戶經營」及「數位化理財」兩大主軸持續發展，透過專業團隊對財經動態的即時掌握、對投資產品篩選把關，在波動劇烈的市場環境下，提供客戶精準的投資策略，為強化客群差異化經營，對於高資產客群也以客製化方式深度經營，鞏固核心客戶。為促進多元核心業務發展，上海商銀亦強化「低耗資本的手收業務」，以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，前3季個體的保險佣金收入較上年同期成長131%，成效相當可觀。在智能永續方面，上海商銀今年成立「AI實驗室」，以加速AI在業務服務與管理上的運用。在永續發展方面，持續強化與國際倡議連結、提高綠色授信與投資，同時推動節能減碳與綠色營運等永續金融，不斷精進社會公益與公司治理等永續發展。展望2025年，上海商銀策略主軸為「傳承永續，智能創新」，其意涵是「傳承創行精神，厚植營運資本，推動永續發展，創造永續價值。善用金融科技，發展人工智能，創新產品服務，開拓多元業務」，期能創新業務與服務，開拓多元業務，善用金融科技，創造新收益與盈餘，提高非息收益比重，提升使用資本效益。至於明年股利政策，上海商銀強調，需視今年營運情況而定，以穩定配發為目標，並由明年3月董事會建議提報股東會決議，將盡量維持60%配發率。