MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）第2日，邀來演員李智雅擔任頒獎嘉賓，驚喜的是，她還突然換上帥氣帽T，拿起麥克風大唱RAP，接著李泳知上台，兩人展現了默契十足的合作舞台。
李智雅換下優雅禮服，穿上黑色帽T並戴起鴨舌帽，SOLO表演歌曲《Cross the line》，帥氣的說唱讓觀眾、網友紛紛大驚，直呼：「原來李智雅還會RAP」、「太帥了姐姐」、「這是《Penthouse上流戰爭》的秀蓮？」、「沒想到還有表演舞台！」
演員李智雅過去演出《Penthouse上流戰爭》沈秀蓮一角廣為人知，她還曾經和有「KPOP之父」稱呼的徐太志有過一段婚姻，除了是演員以外，還曾發行過一首自己作詞的歌曲《The Vampire Romance》。
過去出演綜藝節目《盼望的大海》時，她也曾說過自己「其實是rapper！」因為他很喜歡hip-hop音樂，也有很多喜歡的rapper，讓ROSÉ聞言都驚訝感歎：「好帥啊！」如今真的在MAMA上表演說唱，讓觀眾們都大吃一驚。
🔴MAMA直播資訊這裡看：
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／15：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／18：00）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費）
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M2 YouTube（全球／免費）
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演員李智雅過去演出《Penthouse上流戰爭》沈秀蓮一角廣為人知，她還曾經和有「KPOP之父」稱呼的徐太志有過一段婚姻，除了是演員以外，還曾發行過一首自己作詞的歌曲《The Vampire Romance》。
過去出演綜藝節目《盼望的大海》時，她也曾說過自己「其實是rapper！」因為他很喜歡hip-hop音樂，也有很多喜歡的rapper，讓ROSÉ聞言都驚訝感歎：「好帥啊！」如今真的在MAMA上表演說唱，讓觀眾們都大吃一驚。
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星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／15：00）
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