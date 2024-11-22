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▲中華隊中繼投手張奕完美完成一局無失分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

世界棒球12強，中華隊今天以8：2打趴美國拿下超級循環賽首勝，日本媒體稱讚兩位曾旅日的投手張奕、陳冠宇表現亮眼，大勝消息也日本網友們紛紛驚嘆「台灣棒球變強了！」報導不到3小時吸引破3百則留言，還相約金牌戰再見。日媒主要提到，中華隊打者在第7局打爆前橫濱DeNA隊洋投Spencer Patton，單局狂灌5分；投手部分，張奕昨天對委內瑞拉登板，今天作為第5任投手又續投，負責1局被敲1安、飆2三振、無失分，接著陳冠宇接手，主投1局，無安打無失分、另有1保送1三振。預賽階段，中華隊曾以1：3敗給日本，日媒表示，「中華隊齊心協力擊敗棒球勁旅美國，成功延續晉級決賽的希望，本輪最後一戰將再次與日本武士交手，比賽門票已全數售罄，屆時能否在東京巨蛋以熱情的應援將氛圍變成『主場』，令人拭目以待。」中華隊大勝消息也掀起日本網友熱議，「台灣在國際賽擊敗美國竟然是2003年來的首次，當時美國隊是由獨立聯盟選手組成，這次擊敗小聯盟球員，更是台灣棒球史上首次壯舉。」、「說實話，我感覺台灣棒球變得更強大了」、「我在現場，台灣的應援非常熱烈，整個球場變成台灣的大本營了。如果決賽是日本對台灣的話，將會非常精彩！」中華隊目前1勝1負，無論今晚日本對委內瑞拉誰勝誰負，都無法確定誰能晉級冠軍戰，明天中華隊預計晚間18點對決地主日本，勢必要全力搶勝才能擴大晉級機會。