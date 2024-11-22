MAMA頒獎典禮火熱進行中，表演輪到IVE的性感舞台，當安兪真拿著弓箭現身向觀眾席射箭後，鏡頭再帶到張員瑛，全體接著送上今年5月發表的新歌《Accendio》、中國風的扇子舞蹈，再帶來熱門曲《HEYA》，她們的好友李泳知全程在台下賣力應援，台上台下畫面都超精彩！
MAMA已進行到中段表演，安兪真突然拿著弓箭上台朝觀眾席射箭，螢幕上的視覺效果立即呈現由內至外的光線特效，安兪真接著用英文高喊：「MAMA尖叫聲！」隨後舞台出現天花板的視角，接著張員瑛、秋天、怜、Liz、李瑞登場，大家一起送上新歌《Accendio》表演。
《Accendio》結束後，6姝送上「濕背秀」的中國風扇子舞蹈表演，相當多元的舞台讓全場叫翻天，導播還帶到台下的李泳知，她拿著MAMA的手燈賣力揮舞尖叫，熱情活力不輸其他粉絲；接著IVE送上金曲《HEYA》舞台，開全麥的歌唱實力，讓全場HIGH翻天。
MAMA第二天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：15：00（台灣時間）
頒獎典禮：17：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
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《Accendio》結束後，6姝送上「濕背秀」的中國風扇子舞蹈表演，相當多元的舞台讓全場叫翻天，導播還帶到台下的李泳知，她拿著MAMA的手燈賣力揮舞尖叫，熱情活力不輸其他粉絲；接著IVE送上金曲《HEYA》舞台，開全麥的歌唱實力，讓全場HIGH翻天。
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典禮日期：2024年11月22日（星期五）
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