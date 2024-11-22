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作為「勞工守護者」的勞動部，旗下的勞發署北分署卻驚傳，分署長謝宜容去年3月接任後對底下同仁出現各類管理不當行徑，涉及職場霸凌，造成單位一年半高達81人選擇離開。一直到11月4日，吳姓資訊分析師因長時間加班、人工智能系統標案屢遭退件，無法負荷龐大工作量，選擇在辦公室上吊輕生，才讓北分署內部狀況攤在陽光下。而正是勞發署基層私下所錄製的數筆錄音檔，才讓謝宜容的「下封口令」、「通靈說」以及「深夜秒回Line」等種種怪誕行徑一一曝光給社會，也讓整起事件發生炎上，讓總統賴清德、行政院長卓榮泰道歉，勞動部長何佩珊下台。私下錄音是許多勞工面臨霸凌、性騷及勞資糾紛的「保命符」。但有鑑於近期霸凌舉報頻傳，有企業人資主管就勒令，員工私下錄音是違反職場倫理，甚至警告若私下錄音被發現，公司可以用「妨害秘密罪」、違反《個資法》、《營業秘密法》起訴員工。究竟私下錄音、截圖是勞工保障自身權益的「武器」，還是自掘墳墓的「鏟子」，標準在哪裡？對此，勞動部負責勞資爭議調解、勞工權益的勞動部勞動關係司長王厚偉表示，調解會場也是希望大家盡量提供事實，讓調解委員從中間可以找尋大家可以接受解方，「有關於相關事實也可以有文件，也可以有錄音檔，這些都是可以在調解現場提出來的。」另外，法務部回覆，「錄音是否構成《刑法》之「妨害秘密罪」及違反《個資法》及《營業秘密法》，不能一概而論，須由檢察官依具體個案事實而認定。」簡言之，是否違法須依個案認定，但並非由人資主管定奪。政府部門對私下錄音態度較無定奪，很大原因在於這是遊走在法律邊緣的行為，非常講求個案狀況。「錄音這件事情，本來就是會走在灰色地帶」，靜海法律事務所主持律師曾翔如此解釋。他表示，私下錄音主要涉及到《刑法》中的「竊錄罪」及《通訊保障及監察法》，但會觸犯法律，但實際上會不會構成犯罪是兩回事，這中間有２大重要決定因素。第一，可以允許錄音情況往往自己必須是對話當事人之一，如果是別人的對話，你跑去私下錄音，那就絕對是違法。第二，就是到底存不存在合理、正當目的，「但是每個人都會說自己有正當目的」，就會變得比較尷尬，像是可能原本目的是防霸凌，但是如果錄到其他與霸凌不相關的內容，可能又會有疑慮。至於人資主管能否下令員工不能私下錄音？他認為，公司如果透過勞動契約、工作規則是可以有一定約束，但是雇主能否用錄音為由去解雇勞工，這也是不一定。如果員工已不斷申訴無果，選擇錄音自保，結果雇主懲罰，有一定空間被認為是濫用懲處、解雇者權利。然而，站在律師立場，曾翔直言，除非真的沒有其他方式可以方式，實在不太建議民眾用錄音方式自保。他認為，像是上述的員工A案例，與其選擇風險更大的錄音手段，也可以在會談結束後就寄一封電子郵件或簡訊，嚴正表明不會接受主管所開條件，留下文字證據，如此證據力對於民事糾紛就已夠充足；但像是面對性騷擾隱私的事件，可能就需要具有更強力的證據。最後，曾翔提醒「錄是一回事，你把它公開又是一回事」，就算私下錄音具有正當理由，但是如果散播到網路上一定違法，那個就是等著吃官司了。