MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）本屆邀來BLACKPINK Rosé和火星人布魯諾（Bruno Mars）合體表演夯曲〈APT.〉，在表演前兩人獲頒Global Sensation Award，上台領獎時他們還用獎盃乾杯，火星人不忘烙韓文感謝大家，語氣超深情讓全場都被逗笑。
宣布得獎人後，火星人紳士地讓Rosé扶著上台，現場也響起〈APT.〉配樂，讓觀眾瞬間大尖叫。發表得獎感言前，兩人先是用獎盃乾杯，接著Rosé表示：「很開心能以我喜歡的酒桌遊戲作為開始，做出有趣的歌曲，沒想到能獲得這麼多的愛，真的非常感謝！」也向一旁的火星人表達感謝：「也很謝謝你，布魯諾，你真的是最棒的！」
Rosé問火星人是否有想說的話，火星人用韓文說了一句：「謝謝」，語氣十分深情，將全場和Rosé都逗得哈哈大笑，最後在下台前，Rosé表示自己有很想做的一件事，讓火星人跟她一起說了韓團式結尾語：「以上是布魯諾、Rosé，謝謝大家！」
除此之外，兩人還將在今晚合體表演夯曲〈APT.〉，被視為本屆MAMA典禮第2日最大亮點之一，令粉絲相當期待。
🔴MAMA直播資訊這裡看：
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／15：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／18：00）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
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Rosé問火星人是否有想說的話，火星人用韓文說了一句：「謝謝」，語氣十分深情，將全場和Rosé都逗得哈哈大笑，最後在下台前，Rosé表示自己有很想做的一件事，讓火星人跟她一起說了韓團式結尾語：「以上是布魯諾、Rosé，謝謝大家！」
除此之外，兩人還將在今晚合體表演夯曲〈APT.〉，被視為本屆MAMA典禮第2日最大亮點之一，令粉絲相當期待。
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