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▲2024世界12強棒球錦標賽，日本隊在「日委大戰」中，派出才木浩人先發。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

在複賽首戰都拿下1勝的日本、委內瑞拉，在今（22）日晚間交手，進行攸關中華隊晉級之路的「日委大戰」，勝者也將很有機會闖入冠軍戰。日本隊派出先前在預賽曾先發面對中華隊，並奪下勝投的阪神虎13勝強投才木浩人，委內瑞拉則是由前中職洋投必贏多應戰。1局下日本就有攻勢，在失分後，必贏多陷入亂流，接連投出2次四壞球保送，讓日本攻佔滿壘。委內瑞拉不得不換上Yohander Mendez登板接替，雖然再被日本攻下1分，但還是成功止住日本隊攻勢，首局結束，日本3：0委內瑞拉。2局上，委內瑞拉展開反攻，Angel Reyes一棒敲出中間方向兩分砲，將比分追近至1分落後。值得一提的是，若日本擊敗委內瑞拉，且委內瑞拉明（23）日不敵美國，中華隊即便在「台日大戰」中落敗，仍有機會和委內瑞拉、美國比較對戰優質率。尤其中華隊靠著投手群強力表現，失分維持在前段班，且落敗的分差也不多，將有一定優勢。