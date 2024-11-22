在複賽首戰都拿下1勝的日本、委內瑞拉，在今（22）日晚間交手，進行攸關中華隊晉級之路的「日委大戰」，勝者也將很有機會闖入冠軍戰。日本隊派出先前在預賽曾先發面對中華隊，並奪下勝投的阪神虎13勝強投才木浩人，委內瑞拉則是由前中職洋投必贏多應戰。日本隊在首局就靠著安打攻勢，搶下3分領先，不過Angel Reyes在2局敲出兩分砲，將比分追近至1分差，目前5局結束，日本以3：2領先委內瑞拉。
日本強勢開局 委內瑞拉開轟回擊
1局下日本就有攻勢，前場繳出單場雙響砲的小園海斗率先敲出中外野深遠安打，攻佔上得點圈，隨後辰己涼介以及森下翔太都接力敲安，迅速搶下2：0領先。
在失分後，必贏多陷入亂流，接連投出2次四壞球保送，讓日本攻佔滿壘。委內瑞拉不得不換上Yohander Mendez登板接替，雖然再被日本攻下1分，但還是成功止住日本隊攻勢，首局結束，日本3：0委內瑞拉。
雙方分差凍結 中華隊晉級利多
2局上，委內瑞拉展開反攻，Angel Reyes一棒敲出中間方向兩分砲，將比分追近至1分落後。比賽來到3局下，日本隊靠著栗原良太、坂倉將吾安打，攻佔滿壘，但桑原將志敲出右外野飛球遭到接殺，錯失增添保險分的機會，4、5局雙方互有攻勢，但都沒有再攻下分數，前5局結束，日本以3：2領先委內瑞拉。
值得一提的是，若日本擊敗委內瑞拉，且委內瑞拉明（23）日不敵美國，中華隊即便在「台日大戰」中落敗，仍有機會和委內瑞拉、美國比較對戰優質率。尤其中華隊靠著投手群強力表現，失分維持在前段班，且落敗的分差也不多，將有一定優勢。
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1局下日本就有攻勢，前場繳出單場雙響砲的小園海斗率先敲出中外野深遠安打，攻佔上得點圈，隨後辰己涼介以及森下翔太都接力敲安，迅速搶下2：0領先。
在失分後，必贏多陷入亂流，接連投出2次四壞球保送，讓日本攻佔滿壘。委內瑞拉不得不換上Yohander Mendez登板接替，雖然再被日本攻下1分，但還是成功止住日本隊攻勢，首局結束，日本3：0委內瑞拉。
雙方分差凍結 中華隊晉級利多
2局上，委內瑞拉展開反攻，Angel Reyes一棒敲出中間方向兩分砲，將比分追近至1分落後。比賽來到3局下，日本隊靠著栗原良太、坂倉將吾安打，攻佔滿壘，但桑原將志敲出右外野飛球遭到接殺，錯失增添保險分的機會，4、5局雙方互有攻勢，但都沒有再攻下分數，前5局結束，日本以3：2領先委內瑞拉。
值得一提的是，若日本擊敗委內瑞拉，且委內瑞拉明（23）日不敵美國，中華隊即便在「台日大戰」中落敗，仍有機會和委內瑞拉、美國比較對戰優質率。尤其中華隊靠著投手群強力表現，失分維持在前段班，且落敗的分差也不多，將有一定優勢。
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