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▲台電高雄區營業處及台電棒球隊到高雄市桃源國小致送球具。(資料照／記者黃守作攝)

▲台電高雄區營業處業務副處長趙淑芬(左1)代表致送球具給桃源國小，由該校學輔主任王美珍(左2)代表接受。(圖／台電高雄區營業處提供)

▲台電棒球隊球員教導桃源國小棒球隊球員投接球及守備的技巧。(圖／台電高雄區營業處提供)

台灣電力公司高雄區營業處業務副處長趙淑芬於今(22)日，率台電棒球隊成員，到高雄市桃源區桃源國小致送棒球球具等，並教導桃源國小棒球隊球員投接球及守備的技巧，讓偏鄉學童養成運動習慣，以關懷支持偏鄉基層棒球。台電高雄區營業處業務副處長趙淑芬，是率台電棒球隊成員，到高雄市桃源區桃源國小致送棒球球具等，受到該校學輔主任王美珍率員熱烈歡迎，並致送4箱硬式棒球、60顆樂樂棒球及8支樂樂球棒，由學輔主任王美珍代表受贈。台電高雄區營業處業務副處長趙淑芬表示，今(113)年是台電棒球隊第8年進行關懷送暖，台電棒球隊每年跑一所學校，要把厲害的國手老師帶到偏鄉，要讓學童從接觸棒球，進一步愛上棒球。趙淑芬說，台電棒球隊歷年來培育出許多厲害國手，其中包括此次世界12強棒球賽隊長陳傑憲，以及現役統一隊的林益全、林岱安、桃猿隊的吳桀睿等，均曾為台電棒球隊的一員。趙淑芬指出，台電非常用心支持台灣棒球選手，更期待透過關懷活動，讓球隊走入校園、社區、偏鄉，致力帶動基層體育的發展，讓台灣每一個小朋友都有機會接觸棒球。台電棒球隊成員並與桃源國小棒球隊32位球員進行交流，由球員們針對小朋友進行投球、打擊、守備基本動作的教學，讓偏鄉學童養成運動習慣。桃源國小學輔主任王美珍說，桃源國小棒球隊於八八風災後成立，成立至今14年，成立球隊除了希望讓小朋友有更多機會接觸棒球，也盼透過運動，讓小朋友們養成運動習慣，學習團隊合作，並很感謝有這樣的機會，能讓小朋友和台電棒球隊進行交流，讓小朋友感受不一樣的棒球魅力。趙淑芬並說，全高雄市有14支國小棒球隊，台電棒球隊也將持續努力，一步一腳印把棒球精神帶到各所小學，努力培育出下一位新星球員，讓我國有越來越多厲害的棒球選手。